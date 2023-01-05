В США указали на ложь Запада о триумфе Украины

TAC: ВВП Украины снизился на 35%, несмотря на ее «мираж военного триумфа» в международных СМИ

05 января 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Помощь США ухудшает украинскую экономику, пишут журналисты издания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВВП Украины снизился более чем на 35%, несмотря на ее «мираж военного триумфа», тиражируемый международными СМИ. Об этом пишет The American Conservative. «Несмотря на то, что международные СМИ рекламировали мираж военного триумфа Украины, реальный ВВП страны снизился более чем на 35% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года — до недавней масштабной спецоперации России», — пишет издание . Журналисты отметили, что военная помощь США и НАТО приводит к «банкротству украинской экономики» и оказывает на Украину двоякий эффект: обеспечивает ее состоятельность и «продлевает страдания украинцев». Ранее 19FortyFive писало о том, что Украина слишком зависима от поддержки Запада, чтобы победить в конфликте с Россией. По мнению обозревателей, поставки западных стран оружия Украине не будут соответствовать установленным требованиям украинских лидеров.

ВВП Украины снизился более чем на 35%, несмотря на ее «мираж военного триумфа», тиражируемый международными СМИ. Об этом пишет The American Conservative. «Несмотря на то, что международные СМИ рекламировали мираж военного триумфа Украины, реальный ВВП страны снизился более чем на 35% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года — до недавней масштабной спецоперации России», — пишет издание. Журналисты отметили, что военная помощь США и НАТО приводит к «банкротству украинской экономики» и оказывает на Украину двоякий эффект: обеспечивает ее состоятельность и «продлевает страдания украинцев». Ранее 19FortyFive писало о том, что Украина слишком зависима от поддержки Запада, чтобы победить в конфликте с Россией. По мнению обозревателей, поставки западных стран оружия Украине не будут соответствовать установленным требованиям украинских лидеров.