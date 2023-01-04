04 января 2023
03 января 2023

Мишустин одобрил создание мегапроекта в ХМАО

Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Нягань»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, мишустин михаил
Мишустин одобрил создание особой экономической зоны в ХМАО Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО). Об этом рассказали в правительстве России.

«Постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) „Нягань“ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на территории городского округа Нягань и станет первой ОЭЗ в этом регионе», — сообщается на сайте правительства.

На территории этой зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в ХМАО. Резидентов новой экономической зоны освободят от уплаты имущественного и земельного налогов.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО). Об этом рассказали в правительстве России. «Постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) „Нягань“ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на территории городского округа Нягань и станет первой ОЭЗ в этом регионе», — сообщается на сайте правительства. На территории этой зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в ХМАО. Резидентов новой экономической зоны освободят от уплаты имущественного и земельного налогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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