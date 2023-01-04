Мишустин одобрил создание мегапроекта в ХМАО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО). Об этом рассказали в правительстве России.
«Постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) „Нягань“ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на территории городского округа Нягань и станет первой ОЭЗ в этом регионе», — сообщается на сайте правительства.
На территории этой зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в ХМАО. Резидентов новой экономической зоны освободят от уплаты имущественного и земельного налогов.
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