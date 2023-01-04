Мишустин одобрил создание мегапроекта в ХМАО

Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Нягань»

05 января 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Мишустин одобрил создание особой экономической зоны в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО). Об этом рассказали в правительстве России. «Постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) „Нягань“ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на территории городского округа Нягань и станет первой ОЭЗ в этом регионе», — сообщается на сайте правительства. На территории этой зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в ХМАО. Резидентов новой экономической зоны освободят от уплаты имущественного и земельного налогов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО). Об этом рассказали в правительстве России. «Постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) „Нягань“ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на территории городского округа Нягань и станет первой ОЭЗ в этом регионе», — сообщается на сайте правительства. На территории этой зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в ХМАО. Резидентов новой экономической зоны освободят от уплаты имущественного и земельного налогов.