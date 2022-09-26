Минэкономразвития одобрило мегапроект властей ХМАО на 24 млрд рублей

Минэкономразвития РФ открывает особую экономическую зону в ХМАО

27 сентября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Экономическая зона привлечет в Нягань миллиардные инвестиции Фото: Анна Майорова © URA.RU Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО), инвестиционная стоимость которой оценивается в 24 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте югорского правительства. «Создание первой особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе будет направлено на развитие перерабатывающих и новых экономически эффективных производств. Среди них — крупный проект по производству биопротеина для сельскохозяйственных нужд стоимостью в 15 миллиардов рублей, создание центра обработки данных, домостроительного комбината. Общая стоимость инвестиций составляет более 24 миллиардов рублей, планируется создать более 700 рабочих мест», — приводятся слова заместителя министра экономического развития России Дмитрий Вахрукова.



Резиденты новой экономической зоны освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет составляет 2%, а в региональный бюджет устанавливается в диапазоне от нуля до 13,5% по решению региона. Среди требований к резидентам промышленно-производственного типа — не менее 120 миллионов рублей инвестиций, из которых 40 миллионов необходимо вложить в первые три года реализации проекта.



Ранее URA.RU сообщило, что В Ханты-Мансийском автономном округе создают мебельную фабрику, которая может заменить IKEA, покинувшую российский рынок. Строительство фабрики, требующей инвестиции в пять миллиардов рублей, будет вестись в особой экономической зоне, в Нягани. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минэкономразвития РФ согласовало с югорскими властями проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Нягани (ХМАО), инвестиционная стоимость которой оценивается в 24 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте югорского правительства. «Создание первой особой экономической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе будет направлено на развитие перерабатывающих и новых экономически эффективных производств. Среди них — крупный проект по производству биопротеина для сельскохозяйственных нужд стоимостью в 15 миллиардов рублей, создание центра обработки данных, домостроительного комбината. Общая стоимость инвестиций составляет более 24 миллиардов рублей, планируется создать более 700 рабочих мест», — приводятся слова заместителя министра экономического развития России Дмитрий Вахрукова. Резиденты новой экономической зоны освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет составляет 2%, а в региональный бюджет устанавливается в диапазоне от нуля до 13,5% по решению региона. Среди требований к резидентам промышленно-производственного типа — не менее 120 миллионов рублей инвестиций, из которых 40 миллионов необходимо вложить в первые три года реализации проекта. Ранее URA.RU сообщило, что В Ханты-Мансийском автономном округе создают мебельную фабрику, которая может заменить IKEA, покинувшую российский рынок. Строительство фабрики, требующей инвестиции в пять миллиардов рублей, будет вестись в особой экономической зоне, в Нягани.