Полковник Тимошенко раскрыл, что нужно ВСУ для блокады Крыма

Полковник Тимошенко: ВСУ выберут для атаки на Крым мелитопольское направление

06 января 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Для атак ВСУ могут выбрать Мелитопольское направление, считает Михаил Тимошенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут наступление, то выберут для этого мелитопольское направление, чтобы перекрыть для России сухопутный путь в Крым. Тем самым будет нарушено снабжение полуострова. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Вопрос в том, какова цель [наступления]. Если это демонстрация и „перемога“ (успех властей — прим. URA.RU) для своих, то тут куда угодно могут пойти. А если всерьез, то могут попытаться атаковать, например, на мелитопольском направлении. Мелитополь и Бердянск — тут самое сладкое. Там равнина, там все видно, там зацепиться сложно. И тогда нет у нас сухопутной дороги в Крым. Остается только мост. Снабжать Крым сложно», — объяснил Михаил Тимошенко. При этом полковник в отставке добавил, что через мелитопольское направление ВСУ сможет отрезать российскую группировку, которая дошла до Херсона. «У них будет выход к морю. И отсечение нашей группировки, которая дошла до Херсона», — подчеркнул Тимошенко. Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ планируют наступать весной. Конечная цель Киева — выход к границам 1991 года.

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут наступление, то выберут для этого мелитопольское направление, чтобы перекрыть для России сухопутный путь в Крым. Тем самым будет нарушено снабжение полуострова. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Вопрос в том, какова цель [наступления]. Если это демонстрация и „перемога“ (успех властей — прим. URA.RU) для своих, то тут куда угодно могут пойти. А если всерьез, то могут попытаться атаковать, например, на мелитопольском направлении. Мелитополь и Бердянск — тут самое сладкое. Там равнина, там все видно, там зацепиться сложно. И тогда нет у нас сухопутной дороги в Крым. Остается только мост. Снабжать Крым сложно», — объяснил Михаил Тимошенко. При этом полковник в отставке добавил, что через мелитопольское направление ВСУ сможет отрезать российскую группировку, которая дошла до Херсона. «У них будет выход к морю. И отсечение нашей группировки, которая дошла до Херсона», — подчеркнул Тимошенко. Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ планируют наступать весной. Конечная цель Киева — выход к границам 1991 года.