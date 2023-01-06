Полковник Тимошенко раскрыл, что нужно ВСУ для блокады Крыма

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут наступление, то выберут для этого мелитопольское направление, чтобы перекрыть для России сухопутный путь в Крым. Тем самым будет нарушено снабжение полуострова. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.
«Вопрос в том, какова цель [наступления]. Если это демонстрация и „перемога“ (успех властей — прим. URA.RU) для своих, то тут куда угодно могут пойти. А если всерьез, то могут попытаться атаковать, например, на мелитопольском направлении. Мелитополь и Бердянск — тут самое сладкое. Там равнина, там все видно, там зацепиться сложно. И тогда нет у нас сухопутной дороги в Крым. Остается только мост. Снабжать Крым сложно», — объяснил Михаил Тимошенко.
При этом полковник в отставке добавил, что через мелитопольское направление ВСУ сможет отрезать российскую группировку, которая дошла до Херсона. «У них будет выход к морю. И отсечение нашей группировки, которая дошла до Херсона», — подчеркнул Тимошенко.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ планируют наступать весной. Конечная цель Киева — выход к границам 1991 года.
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Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут наступление, то выберут для этого мелитопольское направление, чтобы перекрыть для России сухопутный путь в Крым. Тем самым будет нарушено снабжение полуострова. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Вопрос в том, какова цель [наступления]. Если это демонстрация и „перемога“ (успех властей — прим. URA.RU) для своих, то тут куда угодно могут пойти. А если всерьез, то могут попытаться атаковать, например, на мелитопольском направлении. Мелитополь и Бердянск — тут самое сладкое. Там равнина, там все видно, там зацепиться сложно. И тогда нет у нас сухопутной дороги в Крым. Остается только мост. Снабжать Крым сложно», — объяснил Михаил Тимошенко. При этом полковник в отставке добавил, что через мелитопольское направление ВСУ сможет отрезать российскую группировку, которая дошла до Херсона. «У них будет выход к морю. И отсечение нашей группировки, которая дошла до Херсона», — подчеркнул Тимошенко. Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ планируют наступать весной. Конечная цель Киева — выход к границам 1991 года.