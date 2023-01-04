Военная разведка Украины раскрыла планы по наступлению

Руководитель украинской разведки Буданов: Киев планирует наступление весной
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Руководитель ГУР Украины заявил, что боевые действия будут самыми «горячими» в марте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия планирует наступление весной. Об этом сообщил Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Боевые действия будут самыми „горячими“ в марте, так как Украина планирует серьезное наступление весной», — сообщает телеканал ABC со ссылкой на Буданова. Начальник ГУР также заявил, что цель Украины — вернуться к границам 1991 года.

Ранее Буданов рассказывал, что Киев собирается вернуть Крым под свой контроль. Он заявлял, что украинские подразделения зайдут в Крым с оружием в руках, передает RT. Он также отметил необходимость использования дипломатии.

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Украинская армия планирует наступление весной. Об этом сообщил Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. «Боевые действия будут самыми „горячими“ в марте, так как Украина планирует серьезное наступление весной», — сообщает телеканал ABC со ссылкой на Буданова. Начальник ГУР также заявил, что цель Украины — вернуться к границам 1991 года. Ранее Буданов рассказывал, что Киев собирается вернуть Крым под свой контроль. Он заявлял, что украинские подразделения зайдут в Крым с оружием в руках, передает RT. Он также отметил необходимость использования дипломатии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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