Военная разведка Украины раскрыла планы по наступлению

Руководитель ГУР Украины заявил, что боевые действия будут самыми «горячими» в марте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия планирует наступление весной. Об этом сообщил Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
«Боевые действия будут самыми „горячими“ в марте, так как Украина планирует серьезное наступление весной», — сообщает телеканал ABC со ссылкой на Буданова. Начальник ГУР также заявил, что цель Украины — вернуться к границам 1991 года.
Ранее Буданов рассказывал, что Киев собирается вернуть Крым под свой контроль. Он заявлял, что украинские подразделения зайдут в Крым с оружием в руках, передает RT. Он также отметил необходимость использования дипломатии.
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