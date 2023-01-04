Челябинское УФСБ пресекло диверсию на железной дороге

Диверсантов задержали с поличным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На железнодорожной станции в Челябинской области сотрудники УФСБ по региону пресекли попытку диверсии. Как сообщил источник URA.RU в суде, трех диверсантов задержали с поличным.

«Мужчин задержали при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций ЮУЖД — главного хода Транссибирской магистрали. На месте преступления изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон, горелка и другие предметы», — рассказал источник.

В отношение всех троих следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 281 УК России («Покушение на диверсию»). Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там подтвердили факт пресечения диверсии, но раскрыть подробности отказались.

В Центральном райсуде 5 января задержанным избрали меру пресечения. Все трое были отправлены в СИЗО на два месяца.