04 января 2023
03 января 2023

Челябинское УФСБ пресекло диверсию на железной дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, спецподразделение, спецоперация, спецназ
Диверсантов задержали с поличным Фото:

На железнодорожной станции в Челябинской области сотрудники УФСБ по региону пресекли попытку диверсии. Как сообщил источник URA.RU в суде, трех диверсантов задержали с поличным.

«Мужчин задержали при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций ЮУЖД — главного хода Транссибирской магистрали. На месте преступления изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон, горелка и другие предметы», — рассказал источник.

В отношение всех троих следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 281 УК России («Покушение на диверсию»). Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там подтвердили факт пресечения диверсии, но раскрыть подробности отказались.

В Центральном райсуде 5 января задержанным избрали меру пресечения. Все трое были отправлены в СИЗО на два месяца.

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На железнодорожной станции в Челябинской области сотрудники УФСБ по региону пресекли попытку диверсии. Как сообщил источник URA.RU в суде, трех диверсантов задержали с поличным. «Мужчин задержали при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций ЮУЖД — главного хода Транссибирской магистрали. На месте преступления изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон, горелка и другие предметы», — рассказал источник. В отношение всех троих следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 281 УК России («Покушение на диверсию»). Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там подтвердили факт пресечения диверсии, но раскрыть подробности отказались. В Центральном райсуде 5 января задержанным избрали меру пресечения. Все трое были отправлены в СИЗО на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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