Rebelion: США хотят повторить «трюк» с Минскими соглашениями

05 января 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

США вынуждают Зеленского заключить мирный договор, который не будет соблюдаться Фото: Официальный сайт президента Украины США готовы провернуть «трюк» с мирным договором, который Киев в дальнейшем не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель Фабрицио Казари. «Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле. С другой стороны, обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы. Это будет похоже на Минские соглашения, действующие с 2014 по 2022 год, выполнение которых было шуткой», — написал Казари в статье для испанской газеты Rebelión . Обозреватель напомнил, что Минские договоренности, в которых участвовала Россия, были подписаны, чтобы помочь Украине укрепить армию, в чем ранее призналась экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения дали украинским властям время на то, чтобы сделать армию сильнее. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако требования не были выполнены Киевом. В бессмысленности соглашений также признавалась Меркель, за что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал ее виновницей украинского конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США готовы провернуть «трюк» с мирным договором, который Киев в дальнейшем не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель Фабрицио Казари. «Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле. С другой стороны, обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы. Это будет похоже на Минские соглашения, действующие с 2014 по 2022 год, выполнение которых было шуткой», — написал Казари в статье для испанской газеты Rebelión. Обозреватель напомнил, что Минские договоренности, в которых участвовала Россия, были подписаны, чтобы помочь Украине укрепить армию, в чем ранее призналась экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения дали украинским властям время на то, чтобы сделать армию сильнее. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако требования не были выполнены Киевом. В бессмысленности соглашений также признавалась Меркель, за что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал ее виновницей украинского конфликта.