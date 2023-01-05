Челябинский депутат Госдумы Бурматов призвал не выбрасывать новогодние елки

Владимир Бурматов предлагает использовать новогоднее дерево в помощь животным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов призвал не выбрасывать живую елку после праздников. Вместо этого он предлагает передавать новогоднее дерево в помощь животным из зоопарков и приютов.

«Живую елку после праздников нельзя выбрасывать на улицу, обвешанную мишурой, дождиком и серпантином. Надо тщательно очистить елку от всей синтетики и отвезти дерево в ближайший пункт приема. Из веток делают лежанки и подстилки для животных», — заявил депутат «Парламентской газете».

Бурматов отметил, что ежегодно в Челябинске он вместе с волонтерами собирает по городу елки. После их отдают приютам для животных и местному зоопарку.