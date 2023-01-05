05 января 2023

Челябинский депутат Госдумы Бурматов призвал не выбрасывать новогодние елки

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Новогодняя иллюминация. Челябинске, елка, иллюминация, новый год, приготовление к празднику
Владимир Бурматов предлагает использовать новогоднее дерево в помощь животным Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов призвал не выбрасывать живую елку после праздников. Вместо этого он предлагает передавать новогоднее дерево в помощь животным из зоопарков и приютов.

«Живую елку после праздников нельзя выбрасывать на улицу, обвешанную мишурой, дождиком и серпантином. Надо тщательно очистить елку от всей синтетики и отвезти дерево в ближайший пункт приема. Из веток делают лежанки и подстилки для животных», — заявил депутат «Парламентской газете».

Бурматов отметил, что ежегодно в Челябинске он вместе с волонтерами собирает по городу елки. После их отдают приютам для животных и местному зоопарку.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов призвал не выбрасывать живую елку после праздников. Вместо этого он предлагает передавать новогоднее дерево в помощь животным из зоопарков и приютов. «Живую елку после праздников нельзя выбрасывать на улицу, обвешанную мишурой, дождиком и серпантином. Надо тщательно очистить елку от всей синтетики и отвезти дерево в ближайший пункт приема. Из веток делают лежанки и подстилки для животных», — заявил депутат «Парламентской газете». Бурматов отметил, что ежегодно в Челябинске он вместе с волонтерами собирает по городу елки. После их отдают приютам для животных и местному зоопарку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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