Житель Нижневартовска устроил стрельбу во дворе

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина устроил стрельбу во дворе пятого микрорайона. Предполагаемого подозреваемого полицейские задержали и доставили в дежурную часть. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО.
«Сейчас оперативные сотрудники полиции допрашивают предполагаемого подозреваемого. На месте происшествия изъяты гильзы и нож, они отправлены на экспертизу», — пояснили в пресс-службе.
Причины инцидента и другие обстоятельства дела, в том числе вид оружия, из которого стреляли, правоохранители сейчас выясняют. Затем, по информации ведомства, встанет вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска устроил пальбу из травматического пистолета. 32-летний мужчина в состоянии опьянения после застолья решил пострелять во дворе.
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