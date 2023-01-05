Житель Нижневартовска устроил стрельбу во дворе

06 января 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Стрелка из Нижневартовска допрашивает полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) мужчина устроил стрельбу во дворе пятого микрорайона. Предполагаемого подозреваемого полицейские задержали и доставили в дежурную часть. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО. «Сейчас оперативные сотрудники полиции допрашивают предполагаемого подозреваемого. На месте происшествия изъяты гильзы и нож, они отправлены на экспертизу», — пояснили в пресс-службе. Причины инцидента и другие обстоятельства дела, в том числе вид оружия, из которого стреляли, правоохранители сейчас выясняют. Затем, по информации ведомства, встанет вопрос о заведении уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска устроил пальбу из травматического пистолета. 32-летний мужчина в состоянии опьянения после застолья решил пострелять во дворе.

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина устроил стрельбу во дворе пятого микрорайона. Предполагаемого подозреваемого полицейские задержали и доставили в дежурную часть. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО. «Сейчас оперативные сотрудники полиции допрашивают предполагаемого подозреваемого. На месте происшествия изъяты гильзы и нож, они отправлены на экспертизу», — пояснили в пресс-службе. Причины инцидента и другие обстоятельства дела, в том числе вид оружия, из которого стреляли, правоохранители сейчас выясняют. Затем, по информации ведомства, встанет вопрос о заведении уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска устроил пальбу из травматического пистолета. 32-летний мужчина в состоянии опьянения после застолья решил пострелять во дворе.