05 января 2023
04 января 2023

Житель Нижневартовска устроил стрельбу во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, бойня
Стрелка из Нижневартовска допрашивает полиция Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина устроил стрельбу во дворе пятого микрорайона. Предполагаемого подозреваемого полицейские задержали и доставили в дежурную часть. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«Сейчас оперативные сотрудники полиции допрашивают предполагаемого подозреваемого. На месте происшествия изъяты гильзы и нож, они отправлены на экспертизу», — пояснили в пресс-службе.

Причины инцидента и другие обстоятельства дела, в том числе вид оружия, из которого стреляли, правоохранители сейчас выясняют. Затем, по информации ведомства, встанет вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска устроил пальбу из травматического пистолета. 32-летний мужчина в состоянии опьянения после застолья решил пострелять во дворе.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина устроил стрельбу во дворе пятого микрорайона. Предполагаемого подозреваемого полицейские задержали и доставили в дежурную часть. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО. «Сейчас оперативные сотрудники полиции допрашивают предполагаемого подозреваемого. На месте происшествия изъяты гильзы и нож, они отправлены на экспертизу», — пояснили в пресс-службе. Причины инцидента и другие обстоятельства дела, в том числе вид оружия, из которого стреляли, правоохранители сейчас выясняют. Затем, по информации ведомства, встанет вопрос о заведении уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска устроил пальбу из травматического пистолета. 32-летний мужчина в состоянии опьянения после застолья решил пострелять во дворе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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