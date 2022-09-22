Пьяный житель Нижневартовска устроил стрельбу из пистолета во дворе. Видео

23 сентября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пьяный житель Нижневартовска устроил пальбу из травматического пистолета во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Накануне утром в дежурную часть полиции Нижневартовска обратились жители многоквартирного жилого дома по улице Омской, которые услышали во дворе звуки, похожие на выстрели. На указанный адрес в незамедлительном порядке выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа», — рассказали в пресс-службе окружной полиции. Полицейские в течение нескольких часов смогли установить личность югорчанина, устроившего стрельбу. Им оказался 32-летний мужчина, который решил выйти пострелять во двор после застолья. «В отношении фигуранта сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящий момент подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе УМВД ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник городского убойного отдела УМВД России, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный житель Нижневартовска устроил пальбу из травматического пистолета во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Накануне утром в дежурную часть полиции Нижневартовска обратились жители многоквартирного жилого дома по улице Омской, которые услышали во дворе звуки, похожие на выстрели. На указанный адрес в незамедлительном порядке выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа», — рассказали в пресс-службе окружной полиции. Полицейские в течение нескольких часов смогли установить личность югорчанина, устроившего стрельбу. Им оказался 32-летний мужчина, который решил выйти пострелять во двор после застолья. «В отношении фигуранта сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящий момент подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе УМВД ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник городского убойного отдела УМВД России, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.