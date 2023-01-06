06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

В ЯНАО из-за погоды возникли трудности с уборкой мусора

Власти Салехарда сообщили горожанам о трудностях с вывозом мусора
© Служба новостей «URA.RU»
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МУП Спецавтобаза. Екатеринбург, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, вывоз тбо, мусорная реформа
В Салехарде из-за морозов может быть затруднен вывоз мусора Фото:

Администрация Салехарда (ЯНАО) предупредила жителей окружной столицы о затруднениях при вывозе мусора, из-за мороза. Об этом сообщают в официальной группе городской администрации.

«Уважаемые горожане, ожидается, что температура воздуха опустится ниже отметки -40° С. При таких значениях гидравлические системы мусоровозов могут выходить из строя, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО», — предупреждает пресс-служба администрации Салехарда в социальной сети.

Горожанам объяснили, что при возникновении технических трудностей, работники ТКО будут работать в ручном режиме. При нормализации погодных условий, перевозчик будет работать в усиленном режиме.

Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе будут ликвидироваться открытые мусорные полигоны. Хранить отходы планируется в специальных ангарах.

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Администрация Салехарда (ЯНАО) предупредила жителей окружной столицы о затруднениях при вывозе мусора, из-за мороза. Об этом сообщают в официальной группе городской администрации. «Уважаемые горожане, ожидается, что температура воздуха опустится ниже отметки -40° С. При таких значениях гидравлические системы мусоровозов могут выходить из строя, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО», — предупреждает пресс-служба администрации Салехарда в социальной сети. Горожанам объяснили, что при возникновении технических трудностей, работники ТКО будут работать в ручном режиме. При нормализации погодных условий, перевозчик будет работать в усиленном режиме. Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе будут ликвидироваться открытые мусорные полигоны. Хранить отходы планируется в специальных ангарах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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