В ЯНАО из-за погоды возникли трудности с уборкой мусора

Администрация Салехарда (ЯНАО) предупредила жителей окружной столицы о затруднениях при вывозе мусора, из-за мороза. Об этом сообщают в официальной группе городской администрации.
«Уважаемые горожане, ожидается, что температура воздуха опустится ниже отметки -40° С. При таких значениях гидравлические системы мусоровозов могут выходить из строя, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО», — предупреждает пресс-служба администрации Салехарда в социальной сети.
Горожанам объяснили, что при возникновении технических трудностей, работники ТКО будут работать в ручном режиме. При нормализации погодных условий, перевозчик будет работать в усиленном режиме.
Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе будут ликвидироваться открытые мусорные полигоны. Хранить отходы планируется в специальных ангарах.
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