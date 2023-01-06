В ЯНАО из-за погоды возникли трудности с уборкой мусора

Власти Салехарда сообщили горожанам о трудностях с вывозом мусора

07 января 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

В Салехарде из-за морозов может быть затруднен вывоз мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Салехарда (ЯНАО) предупредила жителей окружной столицы о затруднениях при вывозе мусора, из-за мороза. Об этом сообщают в официальной группе городской администрации. «Уважаемые горожане, ожидается, что температура воздуха опустится ниже отметки -40° С. При таких значениях гидравлические системы мусоровозов могут выходить из строя, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО», — предупреждает пресс-служба администрации Салехарда в социальной сети. Горожанам объяснили, что при возникновении технических трудностей, работники ТКО будут работать в ручном режиме. При нормализации погодных условий, перевозчик будет работать в усиленном режиме. Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе будут ликвидироваться открытые мусорные полигоны. Хранить отходы планируется в специальных ангарах.

Администрация Салехарда (ЯНАО) предупредила жителей окружной столицы о затруднениях при вывозе мусора, из-за мороза. Об этом сообщают в официальной группе городской администрации. «Уважаемые горожане, ожидается, что температура воздуха опустится ниже отметки -40° С. При таких значениях гидравлические системы мусоровозов могут выходить из строя, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО», — предупреждает пресс-служба администрации Салехарда в социальной сети. Горожанам объяснили, что при возникновении технических трудностей, работники ТКО будут работать в ручном режиме. При нормализации погодных условий, перевозчик будет работать в усиленном режиме. Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе будут ликвидироваться открытые мусорные полигоны. Хранить отходы планируется в специальных ангарах.