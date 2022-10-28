28 октября 2022
27 октября 2022

В муниципалитете ЯНАО планируют рекультивировать открытые свалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, свалка
В Надымском районе завершилось строительство ангаров для хранения ТКО Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) планируют рекультивировать открытые свалки при помощи специальных ангаров для накопления ТКО. Об этом рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских на своей личной странице в telegram-канале.

«Делаем Надымский район чище, проводя субботники в городе и поселениях, ликвидируя несанкционированные свалки. Теперь мы сможем рекультивировать открытые свалки на территории поселений, хранить мусор в специальных ангарах, откуда вывозить в мусоросортировочные комплексы», — говорится в сообщении.

Глава района поделился, что новые ангары арочного типа появились в поселках Ягельном, Лонгъюгане и Приозерном. Работы полностью завершены, а объекты готовы к эксплуатации.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска смогут заработать на мусоре. В городе открылся пункт приема вторсыря, где за деньги будут принимать макулатуру, пластик, стекло, алюминиевые банки.

Специальные ангары позволяют хранить мусор и затем вывозить его в мусоросортировочные комплексы

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В Надымском районе (ЯНАО) планируют рекультивировать открытые свалки при помощи специальных ангаров для накопления ТКО. Об этом рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских на своей личной странице в telegram-канале. «Делаем Надымский район чище, проводя субботники в городе и поселениях, ликвидируя несанкционированные свалки. Теперь мы сможем рекультивировать открытые свалки на территории поселений, хранить мусор в специальных ангарах, откуда вывозить в мусоросортировочные комплексы», — говорится в сообщении. Глава района поделился, что новые ангары арочного типа появились в поселках Ягельном, Лонгъюгане и Приозерном. Работы полностью завершены, а объекты готовы к эксплуатации. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска смогут заработать на мусоре. В городе открылся пункт приема вторсыря, где за деньги будут принимать макулатуру, пластик, стекло, алюминиевые банки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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