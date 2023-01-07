Семейный психолог раскрыла, с какими мужчинами нельзя вступать в отношения

Семейный психолог Романив: не стоит вступать в отношения со лживыми мужчинами

07 января 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Психолог посоветовала не выбирать мужчину, который всем недоволен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не стоит вступать в отношения с мужчинами, которые врут и не нравятся вашему окружению. Такие советы женщинам дала семейный психолог Ольга Романив. «Совершенно неважно в чем именно соврал вам человек. Если он сделал это больше одного раза, то скорей всего это его излюбленный способ так себя вести. Поэтому стоит серьезно задуматься на тем, стоит ли продолжать с таким кавалером отношения», — сказала Романив в разговоре с «Мослентой». Если партнер не нравится вашему окружению, то это тоже тревожный сигнал, отметила психолог. Она посоветовала внимательнее присмотреться к человеку в таком случае, потому что иногда «со стороны некоторые вещи виднее». Кроме того, лучше не встречаться с мужчинами, которые постоянно заняты и им не до вас. По словам семейного психолога, это негативно влияет на самооценку и женщина чувствует себя ущемленной. Если мужчина постоянно недоволен всем, то лучше не выбирать его, считает Романив. По ее словам, также не стоит встречаться с мужчинами, которых девушки пытаются спасти. Психолог дала такой совет тем, кому важны партнерские отношения. Ранее психолог Екатерина Горькова рассказала, почему женщины одиноки. По ее словам, причиной может быть низкая самооценка или завышенная планка по отношению к партнерам. Некоторые женщины ведут себя в отношениях как ребенок или как друг, из-за этого мужчина может не дарить подарки, считает психолог Марк Бартон. Информацию передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не стоит вступать в отношения с мужчинами, которые врут и не нравятся вашему окружению. Такие советы женщинам дала семейный психолог Ольга Романив. «Совершенно неважно в чем именно соврал вам человек. Если он сделал это больше одного раза, то скорей всего это его излюбленный способ так себя вести. Поэтому стоит серьезно задуматься на тем, стоит ли продолжать с таким кавалером отношения», — сказала Романив в разговоре с «Мослентой». Если партнер не нравится вашему окружению, то это тоже тревожный сигнал, отметила психолог. Она посоветовала внимательнее присмотреться к человеку в таком случае, потому что иногда «со стороны некоторые вещи виднее». Кроме того, лучше не встречаться с мужчинами, которые постоянно заняты и им не до вас. По словам семейного психолога, это негативно влияет на самооценку и женщина чувствует себя ущемленной. Если мужчина постоянно недоволен всем, то лучше не выбирать его, считает Романив. По ее словам, также не стоит встречаться с мужчинами, которых девушки пытаются спасти. Психолог дала такой совет тем, кому важны партнерские отношения. Ранее психолог Екатерина Горькова рассказала, почему женщины одиноки. По ее словам, причиной может быть низкая самооценка или завышенная планка по отношению к партнерам. Некоторые женщины ведут себя в отношениях как ребенок или как друг, из-за этого мужчина может не дарить подарки, считает психолог Марк Бартон. Информацию передают «Дни.ру».