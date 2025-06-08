Не одна операция: пластический хирург объяснила, что сделал с лицом Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко честно признался, что сделал пластическую операцию. Какую именно, он уточнять не стал, а его хирург Тимур Хайдаров предложил пользователям угадать, что именно было сделано. В Сети предположили, что речь идет о так называемых «лисьих глазках», однако пластический хирург Натэла Гришина опровергла это и разъяснила, что делала Плющенко.
«Тут был комплекс процедур. Точно была блефаропластика, но не только она. "Лисьих глазок" не было, такой эффект создан за счет того, что был произведен лифтинг бровей. Кроме того, была проведена подтяжке средней зоны или эндоскопический лифтинг средней части лица», — оценивает перемены во внешности фигуриста эксперт.
Гришина обратила внимание также на то, что у Плющенко перестали нависать так называемые носогубные складки. Это стало возможным благодаря лифтингу. Эксперт отмечает, что по видео, которое появилось в Сети, можно сделать вывод о том, что у спортсмена были сделаны разрезы не в районе уха, как это бывает при круговой или SMAS-подтяжке лица.
Кроме того, Гришина отметила качество кожи. «Обратите внимание на то, какой кожа была до операции и какой стала после: более ровная, гладкая, ровный цвет лица. Такой эффект достигается за счет шлифовки CO2-лазером и последующим нанесением так называемых экзосом, который играют важную роль в межклеточной коммуникации, доставляя различные вещества, включая белки, РНК, липиды, и другие молекулы», — говорит Гришина.
Она отметила, что пока рано делать выводы о том, каким будет конечный результат, но уже сейчас видно, что работа была проведена хорошо. «Гиперкоррекция — временный эффект, он уйдет через полтора-три месяца. И тогда можно будет делать выводы, а не сейчас писать о том, что Плющенко потерял свою индивидуальность», — заключила эксперт.
Ранее пластический хирург рассказала, во сколько обошлись все изменения Плющенко.
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