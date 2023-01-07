Медведев описал политику США одной карикатурой. Фото

Медведев: в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев сравнил политику США с тасканием свиной туши Фото:

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политику США карикатурой. На ней слон и осел, олицетворяющие американских республиканцев и демократов, тащат телегу со свиньей, изображающую Украину.

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», — написал Дмитрий Медведев. Пост с картинкой политик опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что Палата представителей США с 15-й попытки избрала Кевина Маккарти в качестве спикера нижней Палаты конгресса, сообщает «Царьград». Уточняется, что впервые за сто лет у американской Палаты не получилось избрать спикера с первого раза, пишет деловое издание «Взгляд».

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политику США карикатурой. На ней слон и осел, олицетворяющие американских республиканцев и демократов, тащат телегу со свиньей, изображающую Украину. «15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», — написал Дмитрий Медведев. Пост с картинкой политик опубликовал в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Палата представителей США с 15-й попытки избрала Кевина Маккарти в качестве спикера нижней Палаты конгресса, сообщает «Царьград». Уточняется, что впервые за сто лет у американской Палаты не получилось избрать спикера с первого раза, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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