07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

Жители ЯНАО пожаловались на роллы с колбасой вместо угря. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, суши, роллы, палочки для еды, тануки
Жителю Ноябрьска доставили роллы с колбасой вместо угря Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался, что вместо заказанных роллов с угрем он получил роллы с колбасой. Анонимный пост опубликован в telegram-канале «NSK».

«Заказали в Rolik 2 сета + 2 ролла с угрем. Только получили вместо начинки угря, рыбы и курицы водоросли и колбасы. Это что шутка?» — поинтересовался пользователь в Telegram.

«Как-то раз заказала там, вообще это самое ужасное, что я когда-либо видела из доставки роллов», — поделилась в комментариях Ника. «[Так себе] там роллы», — написал еще один пользователь.

Корреспондент URA.RU направил запрос производителю. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска обнаружил в роллах скрепку. Скрепка от степлера попалась в одном из изделий.

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Фото:

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался, что вместо заказанных роллов с угрем он получил роллы с колбасой. Анонимный пост опубликован в telegram-канале «NSK». «Заказали в Rolik 2 сета + 2 ролла с угрем. Только получили вместо начинки угря, рыбы и курицы водоросли и колбасы. Это что шутка?» — поинтересовался пользователь в Telegram. «Как-то раз заказала там, вообще это самое ужасное, что я когда-либо видела из доставки роллов», — поделилась в комментариях Ника. «[Так себе] там роллы», — написал еще один пользователь. Корреспондент URA.RU направил запрос производителю. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска обнаружил в роллах скрепку. Скрепка от степлера попалась в одном из изделий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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