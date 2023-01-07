Жители ЯНАО пожаловались на роллы с колбасой вместо угря. Фото

08 января 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Жителю Ноябрьска доставили роллы с колбасой вместо угря Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался, что вместо заказанных роллов с угрем он получил роллы с колбасой. Анонимный пост опубликован в telegram-канале «NSK». «Заказали в Rolik 2 сета + 2 ролла с угрем. Только получили вместо начинки угря, рыбы и курицы водоросли и колбасы. Это что шутка?» — поинтересовался пользователь в Telegram. «Как-то раз заказала там, вообще это самое ужасное, что я когда-либо видела из доставки роллов», — поделилась в комментариях Ника. «[Так себе] там роллы», — написал еще один пользователь. Корреспондент URA.RU направил запрос производителю. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска обнаружил в роллах скрепку. Скрепка от степлера попалась в одном из изделий. Фото: telegram-канал «NSK» Фото: telegram-канал «NSK»

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался, что вместо заказанных роллов с угрем он получил роллы с колбасой. Анонимный пост опубликован в telegram-канале «NSK». «Заказали в Rolik 2 сета + 2 ролла с угрем. Только получили вместо начинки угря, рыбы и курицы водоросли и колбасы. Это что шутка?» — поинтересовался пользователь в Telegram. «Как-то раз заказала там, вообще это самое ужасное, что я когда-либо видела из доставки роллов», — поделилась в комментариях Ника. «[Так себе] там роллы», — написал еще один пользователь. Корреспондент URA.RU направил запрос производителю. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска обнаружил в роллах скрепку. Скрепка от степлера попалась в одном из изделий.