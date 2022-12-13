Жителей ЯНАО шокировали роллы со скрепкой, купленные в суши-баре «Аригато». Фото

14 декабря 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Скрепку для степлера нашли в ролах из «Аригато» Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителей Ноябрьска (ЯНАО) шокировали роллы, в которых они обнаружили скрепку для степлера. Как сообщили покупатели, роллы были приобретены в суши-баре сети японской еды «Аригато». «Сделали в „Аригато“ заказ на день рождения дочери! То, что получили просто повергло в шок. Все холодное, даже то, что должно быть горячим, многие роллы просто полуразваленные. В одном из роллов дочери попалась скрепка от степлера, уколола язык! Огурцы замороженные, что и говорить о том, что суши заготавливались давно и хранились в холодильнике, либо продукты старые! Праздник испорчен», — написала анонимно автор в одной из местных групп в соцсети, приложив соответствующие фото. Некоторые жители в комментариях отметили, что еда указанного изготовителя, испортилась уже давно. «Аригато» давно испортились. Давно уже готовят из просроченных продуктов. Пару месяцев назад тоже заказывал у них и привезли через 2.5 часа. Сидели голодные и ждали, ответили нам, что забыли просто про нас», — поделился Александр. «Заказывали в «Аригато», потому что в торговом ряду на улице Советской не было света. Вывод — это был первый и последний наш заказ», — добавила Гульнур Агзамова. Агентство направило запрос представителям компании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что жители Лабытнанги нашли в рыбном паштете резинку. Тогда горожане сообщили, что продукт был куплен в супермаркете «Магнит». Скрепка в роллах Telegram-канал NSK Роллы «Аригато» Telegram-канал NSK Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) шокировали роллы, в которых они обнаружили скрепку для степлера. Как сообщили покупатели, роллы были приобретены в суши-баре сети японской еды «Аригато». «Сделали в „Аригато“ заказ на день рождения дочери! То, что получили просто повергло в шок. Все холодное, даже то, что должно быть горячим, многие роллы просто полуразваленные. В одном из роллов дочери попалась скрепка от степлера, уколола язык! Огурцы замороженные, что и говорить о том, что суши заготавливались давно и хранились в холодильнике, либо продукты старые! Праздник испорчен», — написала анонимно автор в одной из местных групп в соцсети, приложив соответствующие фото. Некоторые жители в комментариях отметили, что еда указанного изготовителя, испортилась уже давно. «Аригато» давно испортились. Давно уже готовят из просроченных продуктов. Пару месяцев назад тоже заказывал у них и привезли через 2.5 часа. Сидели голодные и ждали, ответили нам, что забыли просто про нас», — поделился Александр. «Заказывали в «Аригато», потому что в торговом ряду на улице Советской не было света. Вывод — это был первый и последний наш заказ», — добавила Гульнур Агзамова. Агентство направило запрос представителям компании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что жители Лабытнанги нашли в рыбном паштете резинку. Тогда горожане сообщили, что продукт был куплен в супермаркете «Магнит».