07 января 2023

Американский экономист рассказал, в чем боятся признаться Зеленский и Байден

Американский экономист Вольф: Зеленский и Байден боятся признать потери Украины
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский и Джо Байден обвиняют других, заявил экономист Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден боятся признавать потери Украины. Об этом сообщил американский экономист Ричард Вольф.

«[Спикер палаты представителей США] Кевин Маккарти говорит, что будет драться „сколько потребуется“. Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал Вольф в Twitter.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявила, что Украина не «теряет людей направо и налево», но не афиширует это, передает «Царьград». Украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска (Бахмут) и Соледар, признал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. ВСУ отправили туда иностранных наемников.

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Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден боятся признавать потери Украины. Об этом сообщил американский экономист Ричард Вольф. «[Спикер палаты представителей США] Кевин Маккарти говорит, что будет драться „сколько потребуется“. Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал Вольф в Twitter. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявила, что Украина не «теряет людей направо и налево», но не афиширует это, передает «Царьград». Украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска (Бахмут) и Соледар, признал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. ВСУ отправили туда иностранных наемников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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