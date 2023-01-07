Американский экономист рассказал, в чем боятся признаться Зеленский и Байден

Американский экономист Вольф: Зеленский и Байден боятся признать потери Украины

08 января 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский и Джо Байден обвиняют других, заявил экономист Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден боятся признавать потери Украины. Об этом сообщил американский экономист Ричард Вольф. «[Спикер палаты представителей США] Кевин Маккарти говорит, что будет драться „сколько потребуется“. Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал Вольф в Twitter. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявила, что Украина не «теряет людей направо и налево», но не афиширует это, передает «Царьград». Украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска (Бахмут) и Соледар, признал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. ВСУ отправили туда иностранных наемников.

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден боятся признавать потери Украины. Об этом сообщил американский экономист Ричард Вольф. «[Спикер палаты представителей США] Кевин Маккарти говорит, что будет драться „сколько потребуется“. Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал Вольф в Twitter. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявила, что Украина не «теряет людей направо и налево», но не афиширует это, передает «Царьград». Украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска (Бахмут) и Соледар, признал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. ВСУ отправили туда иностранных наемников.