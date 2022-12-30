Марочко: Киев отправил отряды наемников в Бахмут и Соледар

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Для подавления российских войск в Бахмут и Соледар прибыли иностранные наемники, сообщил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев отправил дополнительные силы из числа иностранных наемников в города Бахмут (Артемовск) и Соледар (ДНР) для сдерживания российских бойцов. Об этом заявил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — сказал Марочко агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что подкрепление состоит из мобильных групп, которые оснащены западным вооружением. Также они поддерживают связь с украинским командованием при помощи переводчиков — в каждой группе есть один из них.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения ЛДНР. Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута и Соледара, сообщает «Национальная служба новостей».

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Киев отправил дополнительные силы из числа иностранных наемников в города Бахмут (Артемовск) и Соледар (ДНР) для сдерживания российских бойцов. Об этом заявил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — сказал Марочко агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что подкрепление состоит из мобильных групп, которые оснащены западным вооружением. Также они поддерживают связь с украинским командованием при помощи переводчиков — в каждой группе есть один из них. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения ЛДНР. Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута и Соледара, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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