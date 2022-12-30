Марочко: Киев отправил отряды наемников в Бахмут и Соледар

30 декабря 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Для подавления российских войск в Бахмут и Соледар прибыли иностранные наемники, сообщил Андрей Марочко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев отправил дополнительные силы из числа иностранных наемников в города Бахмут (Артемовск) и Соледар (ДНР) для сдерживания российских бойцов. Об этом заявил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — сказал Марочко агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что подкрепление состоит из мобильных групп, которые оснащены западным вооружением. Также они поддерживают связь с украинским командованием при помощи переводчиков — в каждой группе есть один из них. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения ЛДНР. Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута и Соледара, сообщает «Национальная служба новостей».

Киев отправил дополнительные силы из числа иностранных наемников в города Бахмут (Артемовск) и Соледар (ДНР) для сдерживания российских бойцов. Об этом заявил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — сказал Марочко агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что подкрепление состоит из мобильных групп, которые оснащены западным вооружением. Также они поддерживают связь с украинским командованием при помощи переводчиков — в каждой группе есть один из них. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения ЛДНР. Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута и Соледара, сообщает «Национальная служба новостей».