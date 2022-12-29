Арестович доложил о серьезных потерях на фронте

Войска Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Мы несем серьезные потери», — сказал он. О ситуации на фронте Арестович доложил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский докладывал о тяжелой ситуации в Артемовске. По его словам, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ.
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Войска Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Мы несем серьезные потери», — сказал он. О ситуации на фронте Арестович доложил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Ранее президент Украины Владимир Зеленский докладывал о тяжелой ситуации в Артемовске. По его словам, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ.