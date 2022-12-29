29 декабря 2022

Арестович доложил о серьезных потерях на фронте

Советник Зеленского Арестович: ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Арестович признал серьезные потери ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Войска Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Мы несем серьезные потери», — сказал он. О ситуации на фронте Арестович доложил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский докладывал о тяжелой ситуации в Артемовске. По его словам, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ.

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Войска Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Мы несем серьезные потери», — сказал он. О ситуации на фронте Арестович доложил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Ранее президент Украины Владимир Зеленский докладывал о тяжелой ситуации в Артемовске. По его словам, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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