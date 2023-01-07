Челябинцы переходят на ЗОЖ после праздников. Видео

08 января 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

После новогодних праздников челябинцы переходят на здоровый образ жизни (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жители Челябинской области после новогодних праздников массово переходят к здоровому образу жизни. В соцсетях Копейска записали на видео обливания холодной водой, а в Челябинске делятся рецептами блюд для правильного питания. «Копейский морж. Молодец!», — говорится в подписи к видео, размещенном в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители рассказывают, что тоже обливались холодной водой в детстве и после этого меньше болели. Многие оказались в восторге от силы воли молодого человека, который в одних трусах вышел на мороз. Кроме того, в соцсетях челябинцы начинают делиться рецептами для сбалансированного питания, а также просят порекомендовать диеты и комплексы упражнений для того, чтобы сбросить лишние килограммы.

Жители Челябинской области после новогодних праздников массово переходят к здоровому образу жизни. В соцсетях Копейска записали на видео обливания холодной водой, а в Челябинске делятся рецептами блюд для правильного питания. «Копейский морж. Молодец!», — говорится в подписи к видео, размещенном в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители рассказывают, что тоже обливались холодной водой в детстве и после этого меньше болели. Многие оказались в восторге от силы воли молодого человека, который в одних трусах вышел на мороз. Кроме того, в соцсетях челябинцы начинают делиться рецептами для сбалансированного питания, а также просят порекомендовать диеты и комплексы упражнений для того, чтобы сбросить лишние килограммы.