07 января 2023
06 января 2023

Челябинцы переходят на ЗОЖ после праздников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Моржи обливаются водой на главном катке. Тюмень, моржи, здоровый образ жизни, обливание водой, закаливание
После новогодних праздников челябинцы переходят на здоровый образ жизни (фото из архива) Фото:

Жители Челябинской области после новогодних праздников массово переходят к здоровому образу жизни. В соцсетях Копейска записали на видео обливания холодной водой, а в Челябинске делятся рецептами блюд для правильного питания.

«Копейский морж. Молодец!», — говорится в подписи к видео, размещенном в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители рассказывают, что тоже обливались холодной водой в детстве и после этого меньше болели. Многие оказались в восторге от силы воли молодого человека, который в одних трусах вышел на мороз. Кроме того, в соцсетях челябинцы начинают делиться рецептами для сбалансированного питания, а также просят порекомендовать диеты и комплексы упражнений для того, чтобы сбросить лишние килограммы.

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Жители Челябинской области после новогодних праздников массово переходят к здоровому образу жизни. В соцсетях Копейска записали на видео обливания холодной водой, а в Челябинске делятся рецептами блюд для правильного питания. «Копейский морж. Молодец!», — говорится в подписи к видео, размещенном в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители рассказывают, что тоже обливались холодной водой в детстве и после этого меньше болели. Многие оказались в восторге от силы воли молодого человека, который в одних трусах вышел на мороз. Кроме того, в соцсетях челябинцы начинают делиться рецептами для сбалансированного питания, а также просят порекомендовать диеты и комплексы упражнений для того, чтобы сбросить лишние килограммы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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