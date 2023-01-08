Умер сценарист сиквела «Иронии судьбы»

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Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет Фото:

Ушел из жизни писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский. О его смерти сообщил кинорежиссер Алексей Рудаков.

«Российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет», — передает ТАСС. Ранее Рудаков сообщил, что драматург был доставлен в реанимацию Московского городского центра пульмонологии. Состояние Слаповского было тяжелым, а 75% легких поражено.

Алексей Слаповский был членом союза писателей, а также Союза театральных деятелей и редколлегии журнала «Волга». Он являлся сценаристом таких сериалов, как «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», фильма «Ирония судьбы. Продолжение».

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Ушел из жизни писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский. О его смерти сообщил кинорежиссер Алексей Рудаков. «Российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет», — передает ТАСС. Ранее Рудаков сообщил, что драматург был доставлен в реанимацию Московского городского центра пульмонологии. Состояние Слаповского было тяжелым, а 75% легких поражено. Алексей Слаповский был членом союза писателей, а также Союза театральных деятелей и редколлегии журнала «Волга». Он являлся сценаристом таких сериалов, как «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», фильма «Ирония судьбы. Продолжение».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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