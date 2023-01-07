07 января 2023

В Копейске пьяная женщина напала на таксиста и станцевала на капоте. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
Нетрезвая дама станцевала на капоте такси Фото:

В Копейске Челябинской области женщина со спутником напала на машину такси. Фотографиями инцидента поделился водитель автомобиля. В пресс-службе МВД России по Челябинской области прокомментировали URA.RU произошедшее.

«Принял заказ, Гастелло 28, по приезду сразу начал получать оскорбления из-за того, что я другой нации. Я вежливо объяснил пассажирам, что отказываюсь их куда-либо везти, но они оказались пьяные и наглые. Женщина села за руль моей машины, пыталась меня ударить, и кинула в меня бычок от сигареты, а потом запрыгнула на капот и начала танцевать», — рассказал водитель такси в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

Водитель уточнил, что попытался уехать от пьяной компании, но не заметил другого автомобиля и совершил ДТП. Он записал видео инцидента, в котором практически нет цензурной лексики, исходящей от нетрезвой компании.

В комментариях участники сообщества назвали такое поведение позорным. Им ответила одна из местных жительниц, утверждая, что на видео вырезаны моменты недостойного поведения самого водителя. Кроме того, она обвинила мужчину в попытке кражи личных вещей. В дальнейшем в соцсетях появилось видео с камер компании «Интерсвязь», где она бежит за водителем такси и падает в снег.

В пресс-службе МВД России по Челябинской области уточнили URA.RU, что полиция Копейска устанавливает обстоятельства инцидента с машиной такси. По данным правоохранительных органов, все участники установлены и вызваны в отдел полиции, проводится разбирательство, направленное на выяснение объективной картины случившегося.

Водитель задел другой автомобиль, пытаясь уехать от нетрезвой компании
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В Копейске Челябинской области женщина со спутником напала на машину такси. Фотографиями инцидента поделился водитель автомобиля. В пресс-службе МВД России по Челябинской области прокомментировали URA.RU произошедшее. «Принял заказ, Гастелло 28, по приезду сразу начал получать оскорбления из-за того, что я другой нации. Я вежливо объяснил пассажирам, что отказываюсь их куда-либо везти, но они оказались пьяные и наглые. Женщина села за руль моей машины, пыталась меня ударить, и кинула в меня бычок от сигареты, а потом запрыгнула на капот и начала танцевать», — рассказал водитель такси в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». Водитель уточнил, что попытался уехать от пьяной компании, но не заметил другого автомобиля и совершил ДТП. Он записал видео инцидента, в котором практически нет цензурной лексики, исходящей от нетрезвой компании. В комментариях участники сообщества назвали такое поведение позорным. Им ответила одна из местных жительниц, утверждая, что на видео вырезаны моменты недостойного поведения самого водителя. Кроме того, она обвинила мужчину в попытке кражи личных вещей. В дальнейшем в соцсетях появилось видео с камер компании «Интерсвязь», где она бежит за водителем такси и падает в снег. В пресс-службе МВД России по Челябинской области уточнили URA.RU, что полиция Копейска устанавливает обстоятельства инцидента с машиной такси. По данным правоохранительных органов, все участники установлены и вызваны в отдел полиции, проводится разбирательство, направленное на выяснение объективной картины случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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