В Копейске пьяная женщина напала на таксиста и станцевала на капоте. Фото, видео

08 января 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Нетрезвая дама станцевала на капоте такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске Челябинской области женщина со спутником напала на машину такси. Фотографиями инцидента поделился водитель автомобиля. В пресс-службе МВД России по Челябинской области прокомментировали URA.RU произошедшее. «Принял заказ, Гастелло 28, по приезду сразу начал получать оскорбления из-за того, что я другой нации. Я вежливо объяснил пассажирам, что отказываюсь их куда-либо везти, но они оказались пьяные и наглые. Женщина села за руль моей машины, пыталась меня ударить, и кинула в меня бычок от сигареты, а потом запрыгнула на капот и начала танцевать», — рассказал водитель такси в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». Водитель уточнил, что попытался уехать от пьяной компании, но не заметил другого автомобиля и совершил ДТП. Он записал видео инцидента, в котором практически нет цензурной лексики, исходящей от нетрезвой компании. В комментариях участники сообщества назвали такое поведение позорным. Им ответила одна из местных жительниц, утверждая, что на видео вырезаны моменты недостойного поведения самого водителя. Кроме того, она обвинила мужчину в попытке кражи личных вещей. В дальнейшем в соцсетях появилось видео с камер компании «Интерсвязь», где она бежит за водителем такси и падает в снег. В пресс-службе МВД России по Челябинской области уточнили URA.RU, что полиция Копейска устанавливает обстоятельства инцидента с машиной такси. По данным правоохранительных органов, все участники установлены и вызваны в отдел полиции, проводится разбирательство, направленное на выяснение объективной картины случившегося. Водитель задел другой автомобиль, пытаясь уехать от нетрезвой компании Сообщество «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Копейске Челябинской области женщина со спутником напала на машину такси. Фотографиями инцидента поделился водитель автомобиля. В пресс-службе МВД России по Челябинской области прокомментировали URA.RU произошедшее. «Принял заказ, Гастелло 28, по приезду сразу начал получать оскорбления из-за того, что я другой нации. Я вежливо объяснил пассажирам, что отказываюсь их куда-либо везти, но они оказались пьяные и наглые. Женщина села за руль моей машины, пыталась меня ударить, и кинула в меня бычок от сигареты, а потом запрыгнула на капот и начала танцевать», — рассказал водитель такси в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». Водитель уточнил, что попытался уехать от пьяной компании, но не заметил другого автомобиля и совершил ДТП. Он записал видео инцидента, в котором практически нет цензурной лексики, исходящей от нетрезвой компании. В комментариях участники сообщества назвали такое поведение позорным. Им ответила одна из местных жительниц, утверждая, что на видео вырезаны моменты недостойного поведения самого водителя. Кроме того, она обвинила мужчину в попытке кражи личных вещей. В дальнейшем в соцсетях появилось видео с камер компании «Интерсвязь», где она бежит за водителем такси и падает в снег. В пресс-службе МВД России по Челябинской области уточнили URA.RU, что полиция Копейска устанавливает обстоятельства инцидента с машиной такси. По данным правоохранительных органов, все участники установлены и вызваны в отдел полиции, проводится разбирательство, направленное на выяснение объективной картины случившегося.