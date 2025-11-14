Ледовый городок на площади Революции традиционно является любимым зимним местом отдыха для горожан (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска объявила закупку на строительство новогоднего ледового городка на площади Революции. Начальная стоимость тендера составляет 29,9 миллиона рублей, указано в данных электронного аукциона.

«Электронный аукцион на оказание услуг по возведению и содержанию новогоднего ледового городка. Начальная цена — 29,9 млн рублей», — говорится в описании.

В стоимость входит подготовка площадки, заготовка и доставка льда, монтаж горок, горок-ловушек, лабиринтов, скульптур, световых арт-объектов, ярмарочных домиков, системы видеонаблюдения. Также сюда включено техобслуживание и эксплуатация городка, обеспечение антитеррористической защищенности объекта.

Продолжение после рекламы

В сумму включен большой объем средств для оплаты работы операторов ледовых город. Это необходимо для безопасности гостей, в первую очередь детей.

Итоговая сумма была сформирована на основании коммерческих предложений, которые были получены от потенциальных исполнителей, пояснили URA.RU в администрации Челябинска. «Стоимость обусловлена текущей экономической ситуацией с корректировкой цен на уровень инфляции. Также решено включить в единый муниципальный контракт все сопутствующие расходы, необходимые для выполнения полного комплекса услуг по возведению, содержанию, обслуживанию и обеспечению антитеррористической защищенности новогоднего ледового городка на площади Революции», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В прошлые годы часть расходов по содержанию ледового городка на себя брали подведомственные администрации города учреждения. Речь идет об оплате работы операторов город, уборке мусора, вывозе снега и прочих работах. Эти затраты не были отражены в муниципальном контракте и не формировали представление о конечной стоимости объекта.

Для сравнения: итого общая стоимость ледового городка вместе с указанными выше услугами, которые оплачивали подведомственным учреждениям, в прошлом году составляла 27,9 миллиона рублей. Хотя стоимость самого контракт была в пределах 21,2 миллиона рублей.

В этом году процесс расходования бюджетных средств получится более прозрачным и ответственным, отметили в администрации Челябинска. «Ответственность за все услуги будет нести один исполнитель — победитель аукциона», — пояснили URA.RU.

В этом году тема ледового городка «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска». Ледовый городок в центре традиционно становится одним из любимых мест зимнего отдыха горожан и гостей города. За сезон новогодний городок посещают более 300 тысяч человек.