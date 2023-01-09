СПЧ: бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» помиловали до отправки на фронт

Бывшие заключенные, принимающие участие в спецоперации на Украине в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы еще до отправки на фронт, однако эта информация была государственной тайной. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.
«Указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, и в которых есть сведения, составляющие государственную тайну, позволяющие идентифицировать человека — личность участников, они еще отнесены к сведениям военной категории», — сказала Меркачева в разговоре с РИА Новости. Член СПЧ отметила, что информацию о том, что бывшие заключенные были помилованы еще до отправки на фронт, подтверждали и их семьи.
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Бывшие заключенные, принимающие участие в спецоперации на Украине в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы еще до отправки на фронт, однако эта информация была государственной тайной. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева. «Указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, и в которых есть сведения, составляющие государственную тайну, позволяющие идентифицировать человека — личность участников, они еще отнесены к сведениям военной категории», — сказала Меркачева в разговоре с РИА Новости. Член СПЧ отметила, что информацию о том, что бывшие заключенные были помилованы еще до отправки на фронт, подтверждали и их семьи. Ранее из зоны боевых действий на Украине вернулись первые бывшие заключенные, участвующие в спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что помилование заключенных, участвующих в СВО осуществляется в соответствии с законодательством и начинается в местах их содержания.