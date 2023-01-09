В Кремле ответили на вопрос о помиловании бойцов ЧВК «Вагнер»

Песков: помилование бойцов ЧВК «Вагнер» предусмотрено законом
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Помилование финализируется президентом, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помилование предусмотрено российским законодательством и выполняется в соответствии с законом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин подписывать помилование бывших заключенных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

«Помилование предусмотрено законодательством. Это определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных и финализируется указом президента. Любое помилование может быть выполнено в соответствии с законом», — сказал Песков в ходе разговора с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании первой группы бывших заключенных, участвующих в СВО. Сообщалось о 20 заключенных.

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Помилование предусмотрено российским законодательством и выполняется в соответствии с законом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин подписывать помилование бывших заключенных, которые участвуют в спецоперации на Украине. «Помилование предусмотрено законодательством. Это определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных и финализируется указом президента. Любое помилование может быть выполнено в соответствии с законом», — сказал Песков в ходе разговора с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании первой группы бывших заключенных, участвующих в СВО. Сообщалось о 20 заключенных.
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