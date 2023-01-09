В Кремле ответили на вопрос о помиловании бойцов ЧВК «Вагнер»

Помилование предусмотрено российским законодательством и выполняется в соответствии с законом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин подписывать помилование бывших заключенных, которые участвуют в спецоперации на Украине.
«Помилование предусмотрено законодательством. Это определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных и финализируется указом президента. Любое помилование может быть выполнено в соответствии с законом», — сказал Песков в ходе разговора с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании первой группы бывших заключенных, участвующих в СВО. Сообщалось о 20 заключенных.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Помилование предусмотрено российским законодательством и выполняется в соответствии с законом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин подписывать помилование бывших заключенных, которые участвуют в спецоперации на Украине. «Помилование предусмотрено законодательством. Это определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных и финализируется указом президента. Любое помилование может быть выполнено в соответствии с законом», — сказал Песков в ходе разговора с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании первой группы бывших заключенных, участвующих в СВО. Сообщалось о 20 заключенных.