В Кремле ответили на вопрос о помиловании бойцов ЧВК «Вагнер» Песков: помилование бойцов ЧВК «Вагнер» предусмотрено законом 09 января 2023 в 15:00 Размер текста - 17 + Помилование финализируется президентом, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помилование предусмотрено российским законодательством и выполняется в соответствии с законом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин подписывать помилование бывших заключенных, которые участвуют в спецоперации на Украине. «Помилование предусмотрено законодательством. Это определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных и финализируется указом президента. Любое помилование может быть выполнено в соответствии с законом», — сказал Песков в ходе разговора с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании первой группы бывших заключенных, участвующих в СВО. Сообщалось о 20 заключенных. Помилование предусмотрено российским законодательством и выполняется в соответствии с законом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин подписывать помилование бывших заключенных, которые участвуют в спецоперации на Украине. «Помилование предусмотрено законодательством. Это определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных и финализируется указом президента. Любое помилование может быть выполнено в соответствии с законом», — сказал Песков в ходе разговора с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о помиловании первой группы бывших заключенных, участвующих в СВО. Сообщалось о 20 заключенных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям