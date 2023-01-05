Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой с СВО

05 января 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Бывшие заключенные провели в зоне СВО три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первая группа бывших заключенных, подписавших контракт с ЧВК «Вагнер», вернулась домой с линии боевых действий на Украине. Их проводил основатель компании Евгений Пригожин. «Евгений Пригожин проводил домой отработавших свой контракт с ЧВК „Вагнер“ бывших заключенных», — сообщает агентство ФАН. Ранее за участие в спецоперации на Украине бывшие заключенные были награждены медалями «За отвагу». Находясь в дороге, Пригожин обратился к бывшим заключенным. «Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали Родину, <…>. Теперь надо держать себя в руках», — сказал он. Бывшие заключенные, в свою очередь, поблагодарили Пригожина за «шанс начать новую жизнь», сообщает телеканал 360. Они выразили готовность снова вернуться на фронт после лечения. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в спецоперации на Украине. Один из бывших заключенных в военной компании военных рассказал URA.RU, что в российской армии к ним нет предвзятого отношения.

Первая группа бывших заключенных, подписавших контракт с ЧВК «Вагнер», вернулась домой с линии боевых действий на Украине. Их проводил основатель компании Евгений Пригожин. «Евгений Пригожин проводил домой отработавших свой контракт с ЧВК „Вагнер“ бывших заключенных», — сообщает агентство ФАН. Ранее за участие в спецоперации на Украине бывшие заключенные были награждены медалями «За отвагу». Находясь в дороге, Пригожин обратился к бывшим заключенным. «Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали Родину, <…>. Теперь надо держать себя в руках», — сказал он. Бывшие заключенные, в свою очередь, поблагодарили Пригожина за «шанс начать новую жизнь», сообщает телеканал 360. Они выразили готовность снова вернуться на фронт после лечения. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в спецоперации на Украине. Один из бывших заключенных в военной компании военных рассказал URA.RU, что в российской армии к ним нет предвзятого отношения.