Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой с СВО

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Бывшие заключенные провели в зоне СВО три месяца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первая группа бывших заключенных, подписавших контракт с ЧВК «Вагнер», вернулась домой с линии боевых действий на Украине. Их проводил основатель компании Евгений Пригожин.

«Евгений Пригожин проводил домой отработавших свой контракт с ЧВК „Вагнер“ бывших заключенных», — сообщает агентство ФАН. Ранее за участие в спецоперации на Украине бывшие заключенные были награждены медалями «За отвагу».

Находясь в дороге, Пригожин обратился к бывшим заключенным. «Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали Родину, <…>. Теперь надо держать себя в руках», — сказал он.

Бывшие заключенные, в свою очередь, поблагодарили Пригожина за «шанс начать новую жизнь», сообщает телеканал 360. Они выразили готовность снова вернуться на фронт после лечения.

Бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в спецоперации на Украине. Один из бывших заключенных в военной компании военных рассказал URA.RU, что в российской армии к ним нет предвзятого отношения.

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Первая группа бывших заключенных, подписавших контракт с ЧВК «Вагнер», вернулась домой с линии боевых действий на Украине. Их проводил основатель компании Евгений Пригожин. «Евгений Пригожин проводил домой отработавших свой контракт с ЧВК „Вагнер“ бывших заключенных», — сообщает агентство ФАН. Ранее за участие в спецоперации на Украине бывшие заключенные были награждены медалями «За отвагу». Находясь в дороге, Пригожин обратился к бывшим заключенным. «Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали Родину, <…>. Теперь надо держать себя в руках», — сказал он. Бывшие заключенные, в свою очередь, поблагодарили Пригожина за «шанс начать новую жизнь», сообщает телеканал 360. Они выразили готовность снова вернуться на фронт после лечения. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в спецоперации на Украине. Один из бывших заключенных в военной компании военных рассказал URA.RU, что в российской армии к ним нет предвзятого отношения.
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