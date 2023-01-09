Военный аналитик Прохватилов назвал способ исключить продолжение мобилизации в РФ

Военный аналитик Прохватилов: Россия способна победить Украину даже при нехватке бойцов

10 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия способна ликвидировать левобережную группировку Украины без второй волны мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия способна одержать победу на Украине с помощью технического превосходства, не продолжая мобилизацию. Для этого ей необходимо использовать тактику, отработанную американскими военными. Об этом рассказал URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Появляются прогнозы о необходимости второй волны мобилизации в России. Я же предлагаю поступить иначе. Нейтрализовать численно превосходство ВСУ техническим. Все наши баллистические ракеты способны нести конвенциональную боеголовку весом несколько тонн тротилового эквивалента и стрелять по настильной траектории. Не в Америку, а по территории, на которой проводится спецоперация. „Ярсы“, „Сарматы“ несут от четырех до девяти тонн тротилового эквивалента. Для них не существует недоступных целей. Если 10 ракет уничтожат мосты через Днепр, то левобережная группировка Украины обречена на уничтожение. Она лишится снабжения полностью», — сказал Владимир Прохватилов. США уже отработали такую тактику, отметил эксперт. «Они провели несколько лет назад учебные стрельбы атомной подводной лодки „Небраска“. Стреляли от берегов Калифорнии и до Гавайских островов. Это менее 4000 км. То есть половина дистанции, на которую заточены ракеты Triden 2. Кроме того, американцы провели даже моделирование такой стрельбы. И эта подготовка предназначена для нанесения глобального быстрого удара. Не ядерного, а тротиловым эквивалентом. И мы можем наносить такой удар. Они давно перевооружили четыре атомные подводные лодки типа „Огайо“. Убрали баллистические ядерные ракеты и поставили на каждую из них 154 крылатых ракеты „Томагавк“», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, для подобной тактики необходимо урегулировать политические вопросы. «Нужно заявить, что такие-то ракеты, в этих шахтах, на данных кораблях или подвижных платформах оснащены неядерными боеголовками. И мы можем допустить зарубежных наблюдателей. Это требует времени, но при наличии политической воли это легко сделать. Если на вас наскакивает много людей с луком и стрелами, а у вас есть пулемет, но вы не решаетесь из него стрельнуть, тогда вас затыкают до смерти. Речь идет о существовании России. То что нас хотят уничтожить, расчленить уже ясно. А Украину пусть восстанавливают те, кто финансирует ее войну против нас. Не будь помощи Запада она бы рухнула за пару недель», — заключил Прохватилов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о второй волне мобилизации. Он призвал верить только официальным заявлениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия способна одержать победу на Украине с помощью технического превосходства, не продолжая мобилизацию. Для этого ей необходимо использовать тактику, отработанную американскими военными. Об этом рассказал URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Появляются прогнозы о необходимости второй волны мобилизации в России. Я же предлагаю поступить иначе. Нейтрализовать численно превосходство ВСУ техническим. Все наши баллистические ракеты способны нести конвенциональную боеголовку весом несколько тонн тротилового эквивалента и стрелять по настильной траектории. Не в Америку, а по территории, на которой проводится спецоперация. „Ярсы“, „Сарматы“ несут от четырех до девяти тонн тротилового эквивалента. Для них не существует недоступных целей. Если 10 ракет уничтожат мосты через Днепр, то левобережная группировка Украины обречена на уничтожение. Она лишится снабжения полностью», — сказал Владимир Прохватилов. США уже отработали такую тактику, отметил эксперт. «Они провели несколько лет назад учебные стрельбы атомной подводной лодки „Небраска“. Стреляли от берегов Калифорнии и до Гавайских островов. Это менее 4000 км. То есть половина дистанции, на которую заточены ракеты Triden 2. Кроме того, американцы провели даже моделирование такой стрельбы. И эта подготовка предназначена для нанесения глобального быстрого удара. Не ядерного, а тротиловым эквивалентом. И мы можем наносить такой удар. Они давно перевооружили четыре атомные подводные лодки типа „Огайо“. Убрали баллистические ядерные ракеты и поставили на каждую из них 154 крылатых ракеты „Томагавк“», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, для подобной тактики необходимо урегулировать политические вопросы. «Нужно заявить, что такие-то ракеты, в этих шахтах, на данных кораблях или подвижных платформах оснащены неядерными боеголовками. И мы можем допустить зарубежных наблюдателей. Это требует времени, но при наличии политической воли это легко сделать. Если на вас наскакивает много людей с луком и стрелами, а у вас есть пулемет, но вы не решаетесь из него стрельнуть, тогда вас затыкают до смерти. Речь идет о существовании России. То что нас хотят уничтожить, расчленить уже ясно. А Украину пусть восстанавливают те, кто финансирует ее войну против нас. Не будь помощи Запада она бы рухнула за пару недель», — заключил Прохватилов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о второй волне мобилизации. Он призвал верить только официальным заявлениям.