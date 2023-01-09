Песков прокомментировал заявления о второй волне мобилизации

Песков призвал верить только официальным заявлениям о мобилизации
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков ответил на вопрос о мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

В России не планируется вторая волна мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что верить необходимо только заявлениям официальной власти.

«На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ», — заявил Песков.

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В России не планируется вторая волна мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что верить необходимо только заявлениям официальной власти. «На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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