Песков прокомментировал заявления о второй волне мобилизации Песков призвал верить только официальным заявлениям о мобилизации 09 января 2023 в 15:00 Размер текста - 17 + Песков ответил на вопрос о мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России не планируется вторая волна мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что верить необходимо только заявлениям официальной власти. «На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ», — заявил Песков. В России не планируется вторая волна мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что верить необходимо только заявлениям официальной власти. «На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ», — заявил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям