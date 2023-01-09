Песков прокомментировал заявления о второй волне мобилизации

Песков ответил на вопрос о мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
В России не планируется вторая волна мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что верить необходимо только заявлениям официальной власти.
«На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ», — заявил Песков.
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