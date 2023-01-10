Марочко заявил о тяжелой проблеме украинских солдат в Донбассе

Офицер НМ ЛНР Марочко: украинские солдаты в Донбассе страдают от обморожений и пьянства

10 января 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Около 40% бойцов ВСУ подверглись ампутации из-за обморожения, заявил Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 100 бойцов ВСУ поступили из Донбасса медицинские учреждения с обморожениями. Некоторые из военных были в состоянии алкогольного опьянения, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказал Андрей Марочко ТАСС. Офицер отметил, что у около 40% военных диагностировали сильные обморожения, которые стали причиной ампутации. Ранее сообщалось, что приближающиеся морозы в зоне спецоперации могут сыграть с украинскими войсками злую шутку. Об этом заявили журналисты издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер, передает Life .

Около 100 бойцов ВСУ поступили из Донбасса медицинские учреждения с обморожениями. Некоторые из военных были в состоянии алкогольного опьянения, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказал Андрей Марочко ТАСС. Офицер отметил, что у около 40% военных диагностировали сильные обморожения, которые стали причиной ампутации. Ранее сообщалось, что приближающиеся морозы в зоне спецоперации могут сыграть с украинскими войсками злую шутку. Об этом заявили журналисты издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер, передает Life.