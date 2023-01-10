Марочко заявил о тяжелой проблеме украинских солдат в Донбассе

Офицер НМ ЛНР Марочко: украинские солдаты в Донбассе страдают от обморожений и пьянства
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, костер, полевые условия
Около 40% бойцов ВСУ подверглись ампутации из-за обморожения, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 100 бойцов ВСУ поступили из Донбасса медицинские учреждения с обморожениями. Некоторые из военных были в состоянии алкогольного опьянения, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказал Андрей Марочко ТАСС. Офицер отметил, что у около 40% военных диагностировали сильные обморожения, которые стали причиной ампутации.

Ранее сообщалось, что приближающиеся морозы в зоне спецоперации могут сыграть с украинскими войсками злую шутку. Об этом заявили журналисты издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер, передает Life.

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Около 100 бойцов ВСУ поступили из Донбасса медицинские учреждения с обморожениями. Некоторые из военных были в состоянии алкогольного опьянения, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказал Андрей Марочко ТАСС. Офицер отметил, что у около 40% военных диагностировали сильные обморожения, которые стали причиной ампутации. Ранее сообщалось, что приближающиеся морозы в зоне спецоперации могут сыграть с украинскими войсками злую шутку. Об этом заявили журналисты издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер, передает Life.
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