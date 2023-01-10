Бойцы из зоны СВО попросили курганцев сшить повязки «Свой-чужой»

Военные из зоны спецоперации просят курганцев прислать красные повязки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, участвующие в зоне боевых действий на Украине, обратились к курганским швеям и попросили их сшить повязки «Свой-чужой». Об этом сообщается в telegram-канале «Шьем для наших — Курган».

«Мастерицы, кто шьет для фронта, нашим бойцам очень нужны красные повязки „Свой-чужой“. Они их очень просят. Как альтернативу повязкам также просят выслать красный скотч. Будем закупать и передадим все необходимое со следующей отправкой», — написали волонтеры.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из зоны СВО попросили курганцев не отправлять повязки с российским триколором. По словам бойцов, на флаге РФ есть синий цвет, который также используют как знак отличия украинская армия. Поэтому, чтобы не принять своего за врага, швей из Кургана попросили делать повязки из белого или красного цвета. Кроме этого, курганские волонтеры регулярно отправляют на фронт пятиточечники, носилки, теплую одежду, инструменты и продукты питания.

Специальная военная операция РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что данная мера направлена на то, чтобы освободить Донбасс, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.