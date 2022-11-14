Бойцы из зоны СВО просят курганцев не отправлять повязки с российским триколором

15 ноября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Бойцы из зоны СВО просят не шить им повязки с триколором Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперации на Украине, просят не отправлять им повязки с триколором российского флага. Об этом сообщил один из курганских волонтеров. «Наши бойцы из СВО просят не делать им повязки с российским триколором. Потому что там есть синий цвет, который используют как знак отличия украинские солдаты. К тому же в пылу боевых действий можно принять своего за врага. Поэтому лучше не подвергать наших защитников такой опасности и шить обычные белые или красные повязки», — сказал один из волонтеров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали делать носилки для бойцов, которые воюют в зоне спецоперации. Также сообщалось, что курганцы отправили квадрокоптер военным из ЛНР. Также волонтеры собирают деньги на приборы ночного видения и ружья против дронов. Кроме того, в зону СВО регулярно отправляют грузы с экипировкой, инструментами, медицинскими средствами и теплой одеждой.

Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперации на Украине, просят не отправлять им повязки с триколором российского флага. Об этом сообщил один из курганских волонтеров. «Наши бойцы из СВО просят не делать им повязки с российским триколором. Потому что там есть синий цвет, который используют как знак отличия украинские солдаты. К тому же в пылу боевых действий можно принять своего за врага. Поэтому лучше не подвергать наших защитников такой опасности и шить обычные белые или красные повязки», — сказал один из волонтеров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали делать носилки для бойцов, которые воюют в зоне спецоперации. Также сообщалось, что курганцы отправили квадрокоптер военным из ЛНР. Также волонтеры собирают деньги на приборы ночного видения и ружья против дронов. Кроме того, в зону СВО регулярно отправляют грузы с экипировкой, инструментами, медицинскими средствами и теплой одеждой.