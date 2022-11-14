14 ноября 2022

Бойцы из зоны СВО просят курганцев не отправлять повязки с российским триколором

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы из зоны СВО просят не шить им повязки с триколором Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперации на Украине, просят не отправлять им повязки с триколором российского флага. Об этом сообщил один из курганских волонтеров.

«Наши бойцы из СВО просят не делать им повязки с российским триколором. Потому что там есть синий цвет, который используют как знак отличия украинские солдаты. К тому же в пылу боевых действий можно принять своего за врага. Поэтому лучше не подвергать наших защитников такой опасности и шить обычные белые или красные повязки», — сказал один из волонтеров.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали делать носилки для бойцов, которые воюют в зоне спецоперации. Также сообщалось, что курганцы отправили квадрокоптер военным из ЛНР. Также волонтеры собирают деньги на приборы ночного видения и ружья против дронов. Кроме того, в зону СВО регулярно отправляют грузы с экипировкой, инструментами, медицинскими средствами и теплой одеждой.

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Военнослужащие, участвующие в зоне спецоперации на Украине, просят не отправлять им повязки с триколором российского флага. Об этом сообщил один из курганских волонтеров. «Наши бойцы из СВО просят не делать им повязки с российским триколором. Потому что там есть синий цвет, который используют как знак отличия украинские солдаты. К тому же в пылу боевых действий можно принять своего за врага. Поэтому лучше не подвергать наших защитников такой опасности и шить обычные белые или красные повязки», — сказал один из волонтеров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали делать носилки для бойцов, которые воюют в зоне спецоперации. Также сообщалось, что курганцы отправили квадрокоптер военным из ЛНР. Также волонтеры собирают деньги на приборы ночного видения и ружья против дронов. Кроме того, в зону СВО регулярно отправляют грузы с экипировкой, инструментами, медицинскими средствами и теплой одеждой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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