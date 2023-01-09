09 января 2023

В Нижневартовске из-за сообщения о минировании проверяют все поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницу Нижневартовска поступило сообщение о минировании Фото:

В одну из поликлиник Нижневартовска поступило сообщение о минировании, силовики проверяют все медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Поступил звонок главврачу одной из поликлиник, сообщил о минировании, однако не уточнил адрес. По этой причине проверка проходит во всех учреждений. На данный момент ничего не обнаружено», — сказал источник.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства не подтвердили информацию и направили с запросом в ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.

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В одну из поликлиник Нижневартовска поступило сообщение о минировании, силовики проверяют все медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступил звонок главврачу одной из поликлиник, сообщил о минировании, однако не уточнил адрес. По этой причине проверка проходит во всех учреждений. На данный момент ничего не обнаружено», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства не подтвердили информацию и направили с запросом в ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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