В Нижневартовске из-за сообщения о минировании проверяют все поликлиники

10 января 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

В больницу Нижневартовска поступило сообщение о минировании Фото: Владимир Андреев © URA.RU В одну из поликлиник Нижневартовска поступило сообщение о минировании, силовики проверяют все медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступил звонок главврачу одной из поликлиник, сообщил о минировании, однако не уточнил адрес. По этой причине проверка проходит во всех учреждений. На данный момент ничего не обнаружено», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства не подтвердили информацию и направили с запросом в ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.

В одну из поликлиник Нижневартовска поступило сообщение о минировании, силовики проверяют все медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступил звонок главврачу одной из поликлиник, сообщил о минировании, однако не уточнил адрес. По этой причине проверка проходит во всех учреждений. На данный момент ничего не обнаружено», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства не подтвердили информацию и направили с запросом в ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.