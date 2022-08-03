03 августа 2022

В ХМАО проверяют все суды из-за сообщений о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, флаг россии
В ХМАО проводят проверки из-за сообщений о минировании Фото:

В соседний регион силовикам поступило сообщение о минировании судов в ХМАО. В связи с этим по всему округу началась массовая проверка зданий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Сообщение поступило в силовые структуры соседнего субъекта. В нем говорилось о том, что какие-то суды в ХМАО заминированы, однако точного адреса указано не было. Поэтому сейчас кинологи обследуют все суды округа. На данный момент ничего не обнаружено», — сказал источник.

Куда именно пришло сообщение, источник не рассказал. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что волна ложных минирований прошла по нескольким муниципалитетам ХМАО. Так, сообщения о минировании школ, соцобъектов, и мэрий были зафиксированы в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В соседний регион силовикам поступило сообщение о минировании судов в ХМАО. В связи с этим по всему округу началась массовая проверка зданий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сообщение поступило в силовые структуры соседнего субъекта. В нем говорилось о том, что какие-то суды в ХМАО заминированы, однако точного адреса указано не было. Поэтому сейчас кинологи обследуют все суды округа. На данный момент ничего не обнаружено», — сказал источник. Куда именно пришло сообщение, источник не рассказал. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что волна ложных минирований прошла по нескольким муниципалитетам ХМАО. Так, сообщения о минировании школ, соцобъектов, и мэрий были зафиксированы в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...