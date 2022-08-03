В ХМАО проверяют все суды из-за сообщений о минировании

04 августа 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

В ХМАО проводят проверки из-за сообщений о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В соседний регион силовикам поступило сообщение о минировании судов в ХМАО. В связи с этим по всему округу началась массовая проверка зданий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сообщение поступило в силовые структуры соседнего субъекта. В нем говорилось о том, что какие-то суды в ХМАО заминированы, однако точного адреса указано не было. Поэтому сейчас кинологи обследуют все суды округа. На данный момент ничего не обнаружено», — сказал источник. Куда именно пришло сообщение, источник не рассказал. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что волна ложных минирований прошла по нескольким муниципалитетам ХМАО. Так, сообщения о минировании школ, соцобъектов, и мэрий были зафиксированы в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.

В соседний регион силовикам поступило сообщение о минировании судов в ХМАО. В связи с этим по всему округу началась массовая проверка зданий. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сообщение поступило в силовые структуры соседнего субъекта. В нем говорилось о том, что какие-то суды в ХМАО заминированы, однако точного адреса указано не было. Поэтому сейчас кинологи обследуют все суды округа. На данный момент ничего не обнаружено», — сказал источник. Куда именно пришло сообщение, источник не рассказал. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что волна ложных минирований прошла по нескольким муниципалитетам ХМАО. Так, сообщения о минировании школ, соцобъектов, и мэрий были зафиксированы в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.