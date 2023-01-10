Столтенберг заявил, что запасы НАТО для помощи Украине истощены

Военные запасы стран НАТО и ЕС для помощи Украине истощены. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением», — заявил Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС. Генеральный секретарь альянса добавил, что сейчас странам НАТО стоит наращивать производство вооружений.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 31 декабря американский журнал Newsweek сообщил, что конфликт на Украине мог бы закончиться раньше, если бы США не поставили оружие Украине.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Военные запасы стран НАТО и ЕС для помощи Украине истощены. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением», — заявил Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС. Генеральный секретарь альянса добавил, что сейчас странам НАТО стоит наращивать производство вооружений. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 31 декабря американский журнал Newsweek сообщил, что конфликт на Украине мог бы закончиться раньше, если бы США не поставили оружие Украине.