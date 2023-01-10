Столтенберг заявил, что запасы НАТО для помощи Украине истощены

10 января 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Страны НАТО и ЕС не жалеют, что истощили свои запасы оружия ради Украины, завил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные запасы стран НАТО и ЕС для помощи Украине истощены. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением», — заявил Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС. Генеральный секретарь альянса добавил, что сейчас странам НАТО стоит наращивать производство вооружений. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 31 декабря американский журнал Newsweek сообщил, что конфликт на Украине мог бы закончиться раньше, если бы США не поставили оружие Украине.

Военные запасы стран НАТО и ЕС для помощи Украине истощены. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением», — заявил Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС. Генеральный секретарь альянса добавил, что сейчас странам НАТО стоит наращивать производство вооружений. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 31 декабря американский журнал Newsweek сообщил, что конфликт на Украине мог бы закончиться раньше, если бы США не поставили оружие Украине.