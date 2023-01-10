В Нижневартовске ждут установок правительства ХМАО по расселению домов, где взорвался газ

11 января 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

В пострадавших от взрыва домах есть квартиры с неузаконенной перепланировкой Фото: Елена Антипина © URA.RU Власти Нижневартовска ждут установок окружного правительства для расселения разрушенной от взрыва газа пятиэтажки на Мира, 6а и двух соседних домов, соединенных с ней арками. Вице-мэр города по ЖКХ Сергей Сериков рассказал корреспонденту URA.RU, что при выделении новых квартир из-за неузаконенной перепланировки арок большинство жильцов смогут получить квартиры без учета площади комнат в пристрое, если проблему не решить. «Проблема с арками еще и в том, что из 16 помещений в них перепланировка узаконена только у двух собственников: один из них на Мира, 4а, второй — на Мира, 8а. Мы ждем, какое решение по этим конструкциям примут окружные власти», — прокомментировал Сериков. Арки появились позже, чем были построены пятиэтажки, и соединили три дома в один с общей крышей. Помещения в них по документам считаются холодными и не входят в общую площадь большинства квартир — это общедомовое имущество. По факту, жильцы провели там отопление или обустроили теплые полы, и пользуются ими как жилыми комнатами. По словам вице-мэра, проблема арочных конструкций, с одной стороны, уникальна — такой ситуации в России еще не было. «С другой стороны, у нас в городе много домов с аналогичными конструктивными изменениями, и это решение станет прецедентом при сносе аварийных домов в дальнейшем», — добавил Сериков. Ранее URA.RU писало о том, что жители соседних с Мира, 6а пятиэтажек, боятся жить в своих квартирах. Одна семья съехала на дачу из-за опасения, что дом разрушится — в нем после взрыва продолжают появляться трещины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска ждут установок окружного правительства для расселения разрушенной от взрыва газа пятиэтажки на Мира, 6а и двух соседних домов, соединенных с ней арками. Вице-мэр города по ЖКХ Сергей Сериков рассказал корреспонденту URA.RU, что при выделении новых квартир из-за неузаконенной перепланировки арок большинство жильцов смогут получить квартиры без учета площади комнат в пристрое, если проблему не решить. «Проблема с арками еще и в том, что из 16 помещений в них перепланировка узаконена только у двух собственников: один из них на Мира, 4а, второй — на Мира, 8а. Мы ждем, какое решение по этим конструкциям примут окружные власти», — прокомментировал Сериков. Арки появились позже, чем были построены пятиэтажки, и соединили три дома в один с общей крышей. Помещения в них по документам считаются холодными и не входят в общую площадь большинства квартир — это общедомовое имущество. По факту, жильцы провели там отопление или обустроили теплые полы, и пользуются ими как жилыми комнатами. По словам вице-мэра, проблема арочных конструкций, с одной стороны, уникальна — такой ситуации в России еще не было. «С другой стороны, у нас в городе много домов с аналогичными конструктивными изменениями, и это решение станет прецедентом при сносе аварийных домов в дальнейшем», — добавил Сериков. Ранее URA.RU писало о том, что жители соседних с Мира, 6а пятиэтажек, боятся жить в своих квартирах. Одна семья съехала на дачу из-за опасения, что дом разрушится — в нем после взрыва продолжают появляться трещины.