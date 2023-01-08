В Нижневартовске жители боятся обрушения домов, где по соседству взорвался газ. Фото

09 января 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Жильцы соседних домов боятся жить в своих квартирах после взрыва Фото: Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) жители боятся оставаться в домах, примыкающих к пятиэтажке на улице Мира, 6а, где 4 декабря взорвался газ. Один из собственников квартир в доме 8а рассказал URA.RU на условиях анонимности, что его соседи с пятого этажа вынуждены жить на даче из-за появившихся в квартире трещин, и поделился фото. «Соседям с пятого этажа пришлось переехать на дачу. Их ребенок просто боится оставаться в квартире из-за огромных трещин, которые появились после взрыва на Мира, 6а. У нас по всему дому появляются новые повреждения, и с каждым колебанием температуры их становится больше», — сообщил житель дома. По словам собеседника агентства, 5 января, во время активного разбора завалов на месте трагедии, соседние дома качнулись. «После этого мелкие трещины стали расти, а на пятом этаже стена буквально рушится. Выросли и трещины в местах соединения несущей стены и арок, в которых расположены комнаты», — добавил инсайдер. Чтобы определить дальнейшую судьбу домов, власти решили провести экспертизу дома. Обследование, по информации администрации города, также проводил федеральный институт ГО и ЧС. Его результаты власти ожидают до конца января. «Каждый подобный инцидент индивидуален, объем и особенности последствий нештатных ситуаций уникальны. С учетом пристального внимания к ситуации не только городских, но и окружных властей и государственных органов, а также диагностике зданий экспертами высочайшего класса из Всероссийского института ГО и ЧС, нет причин сомневаться в том, что будут приняты объективно обоснованные, технически выверенные и экономически оправданные решения», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU писало о том, что жильцы соседних с разрушенной пятиэтажкой домов обратились с вопросом о судьбе своих квартир к губернатору ХМАО Наталье Комаровой во время ее встречи с пострадавшими собственниками. Глава региона также предложила дождаться результатов экспертизы, которая даст окончательный ответ на вопрос о безопасности строений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) жители боятся оставаться в домах, примыкающих к пятиэтажке на улице Мира, 6а, где 4 декабря взорвался газ. Один из собственников квартир в доме 8а рассказал URA.RU на условиях анонимности, что его соседи с пятого этажа вынуждены жить на даче из-за появившихся в квартире трещин, и поделился фото. «Соседям с пятого этажа пришлось переехать на дачу. Их ребенок просто боится оставаться в квартире из-за огромных трещин, которые появились после взрыва на Мира, 6а. У нас по всему дому появляются новые повреждения, и с каждым колебанием температуры их становится больше», — сообщил житель дома. По словам собеседника агентства, 5 января, во время активного разбора завалов на месте трагедии, соседние дома качнулись. «После этого мелкие трещины стали расти, а на пятом этаже стена буквально рушится. Выросли и трещины в местах соединения несущей стены и арок, в которых расположены комнаты», — добавил инсайдер. Чтобы определить дальнейшую судьбу домов, власти решили провести экспертизу дома. Обследование, по информации администрации города, также проводил федеральный институт ГО и ЧС. Его результаты власти ожидают до конца января. «Каждый подобный инцидент индивидуален, объем и особенности последствий нештатных ситуаций уникальны. С учетом пристального внимания к ситуации не только городских, но и окружных властей и государственных органов, а также диагностике зданий экспертами высочайшего класса из Всероссийского института ГО и ЧС, нет причин сомневаться в том, что будут приняты объективно обоснованные, технически выверенные и экономически оправданные решения», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU писало о том, что жильцы соседних с разрушенной пятиэтажкой домов обратились с вопросом о судьбе своих квартир к губернатору ХМАО Наталье Комаровой во время ее встречи с пострадавшими собственниками. Глава региона также предложила дождаться результатов экспертизы, которая даст окончательный ответ на вопрос о безопасности строений.