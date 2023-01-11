Политолог Евсеев раскрыл главный страх Шольца

Политолог Евсеев заявил о страхе Шольца «остаться марионеткой США»

11 января 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

На Олафа Шольца давят обязательства перед западными коллегами, сказал Вадим Евсеев Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц боится остаться в истории и памяти своих граждан «марионеткой США». Для него это унизительно. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Каждого политика судят по тем перспективам, которые он закладывает для страны в будущем. Ситуация может быть разная, крутиться надо. Но какую закладывает перспективу [канцлер Германии Олаф Шольц] для страны в будущем? Он понимает, что если Германия сейчас будет слепо подчиняться, то у него как у политика, перспективы нет. У его партии — тоже. И он останется в памяти в образе американской марионетки. Это для европейских политиков унизительно», — сказал Вадим Евсеев. По словам политолога, Шольц сейчас мечется между обязательствами перед НАТО, Евросоюзом и пониманием, что перспективы для страны за более дружескими отношениями с Россией. «Германия находится в системе взаимоисключающих факторов. Это вовлеченность в Североатлантический блок, единый Евросоюз и педантичное выполнение всех установок. А с другой стороны, рост населения маленький, объем рынка — тоже, Азия поднимается и захватывает его. И прагматизм говорит, что в перспективе лучше всего — это Россия. Шольц видит, что есть Венгрия со своей позицией, и ничего страшного с ней не происходит. Она тоже подкидывает какое-то вооружение, но и блокирует ненужные для РФ политические процессы. Плюс есть свое население, которое здраво смотрит на вещи. Политика ЕС зомбирована только наверху, возможно, какими-то обстоятельствами или выплатами. Внешний же фактор — это борьба между республиканцами и демократами о помощи Украине. Все это влияет на политику Германии сейчас», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлер Германии Олаф Шольц боится остаться в истории и памяти своих граждан «марионеткой США». Для него это унизительно. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Каждого политика судят по тем перспективам, которые он закладывает для страны в будущем. Ситуация может быть разная, крутиться надо. Но какую закладывает перспективу [канцлер Германии Олаф Шольц] для страны в будущем? Он понимает, что если Германия сейчас будет слепо подчиняться, то у него как у политика, перспективы нет. У его партии — тоже. И он останется в памяти в образе американской марионетки. Это для европейских политиков унизительно», — сказал Вадим Евсеев. По словам политолога, Шольц сейчас мечется между обязательствами перед НАТО, Евросоюзом и пониманием, что перспективы для страны за более дружескими отношениями с Россией. «Германия находится в системе взаимоисключающих факторов. Это вовлеченность в Североатлантический блок, единый Евросоюз и педантичное выполнение всех установок. А с другой стороны, рост населения маленький, объем рынка — тоже, Азия поднимается и захватывает его. И прагматизм говорит, что в перспективе лучше всего — это Россия. Шольц видит, что есть Венгрия со своей позицией, и ничего страшного с ней не происходит. Она тоже подкидывает какое-то вооружение, но и блокирует ненужные для РФ политические процессы. Плюс есть свое население, которое здраво смотрит на вещи. Политика ЕС зомбирована только наверху, возможно, какими-то обстоятельствами или выплатами. Внешний же фактор — это борьба между республиканцами и демократами о помощи Украине. Все это влияет на политику Германии сейчас», — отметил эксперт.