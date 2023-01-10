В Белгородской области ВСУ обстреливают город Шебекино, есть пострадавшие 10 января 2023 в 23:32 Размер текста - 17 + Белгородскую область второй раз обстреляли за сутки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ производят второй за сутки обстрел города Щебекино в Белгородской области. О двух пострадавших сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — уточнил Гладков в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что в данный момент все оперативные службы находятся на месте происшествия. Информация о разрушениях уточняется. Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны. ВСУ производят второй за сутки обстрел города Щебекино в Белгородской области. О двух пострадавших сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — уточнил Гладков в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что в данный момент все оперативные службы находятся на месте происшествия. Информация о разрушениях уточняется. Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям