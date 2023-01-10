10 января 2023

В Белгородской области ВСУ обстреливают город Шебекино, есть пострадавшие

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, каска, правый сектор, днр, нацизм, ВСУ
Белгородскую область второй раз обстреляли за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ производят второй за сутки обстрел города Щебекино в Белгородской области. О двух пострадавших сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — уточнил Гладков в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что в данный момент все оперативные службы находятся на месте происшествия. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны.

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ВСУ производят второй за сутки обстрел города Щебекино в Белгородской области. О двух пострадавших сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — уточнил Гладков в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что в данный момент все оперативные службы находятся на месте происшествия. Информация о разрушениях уточняется. Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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