В Белгородской области ВСУ обстреливают город Шебекино, есть пострадавшие

ВСУ производят второй за сутки обстрел города Щебекино в Белгородской области. О двух пострадавших сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — уточнил Гладков в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что в данный момент все оперативные службы находятся на месте происшествия. Информация о разрушениях уточняется.
Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны.
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ВСУ производят второй за сутки обстрел города Щебекино в Белгородской области. О двух пострадавших сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — уточнил Гладков в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что в данный момент все оперативные службы находятся на месте происшествия. Информация о разрушениях уточняется. Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина готовит наступление на Белгородскую область. По его мнению, Украине выгодно произвести эффектный удар по России, чтобы убедить Запад в целесообразности финансовой поддержки с их стороны.