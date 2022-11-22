Экс-глава СВР: Украина готовит наступление на Белгородскую область

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ВСУ готовят наступление на Белгородскую область, заявил Леонид Решетников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют вторгнуться в Белгородскую область. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонид Решетников.

«ВСУ находится в стадии духовного подъема. Реально готовится наступление. А может быть, готовится рейд с захватом условного Шебекино, или условных Валуек. Им сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно более престижный удар по России», — заявил Решетников. Об этом он рассказал во время программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По мнению генерала-лейтенанта в отставке, единственный выход из ситуации — наступление российских войск на Купянском направлении, а также возвращение потерянных территорий на Харьковском направлении.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине цель которой заключается в защите мирного населения Донбасса. Белгородская область находится около границы с украинской стороной и ВСУ не раз обстреливали данную территорию. Например, украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине, пишет RT. Также сообщалось о том, что город Грайворон под Белгородом был частично обесточен после обстрела ВСУ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют вторгнуться в Белгородскую область. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонид Решетников. «ВСУ находится в стадии духовного подъема. Реально готовится наступление. А может быть, готовится рейд с захватом условного Шебекино, или условных Валуек. Им сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно более престижный удар по России», — заявил Решетников. Об этом он рассказал во время программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По мнению генерала-лейтенанта в отставке, единственный выход из ситуации — наступление российских войск на Купянском направлении, а также возвращение потерянных территорий на Харьковском направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине цель которой заключается в защите мирного населения Донбасса. Белгородская область находится около границы с украинской стороной и ВСУ не раз обстреливали данную территорию. Например, украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине, пишет RT. Также сообщалось о том, что город Грайворон под Белгородом был частично обесточен после обстрела ВСУ, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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