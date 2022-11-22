Экс-глава СВР: Украина готовит наступление на Белгородскую область

22 ноября 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

ВСУ готовят наступление на Белгородскую область, заявил Леонид Решетников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют вторгнуться в Белгородскую область. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонид Решетников. «ВСУ находится в стадии духовного подъема. Реально готовится наступление. А может быть, готовится рейд с захватом условного Шебекино, или условных Валуек. Им сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно более престижный удар по России», — заявил Решетников. Об этом он рассказал во время программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По мнению генерала-лейтенанта в отставке, единственный выход из ситуации — наступление российских войск на Купянском направлении, а также возвращение потерянных территорий на Харьковском направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине цель которой заключается в защите мирного населения Донбасса. Белгородская область находится около границы с украинской стороной и ВСУ не раз обстреливали данную территорию. Например, украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине, пишет RT. Также сообщалось о том, что город Грайворон под Белгородом был частично обесточен после обстрела ВСУ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют вторгнуться в Белгородскую область. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонид Решетников. «ВСУ находится в стадии духовного подъема. Реально готовится наступление. А может быть, готовится рейд с захватом условного Шебекино, или условных Валуек. Им сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно более престижный удар по России», — заявил Решетников. Об этом он рассказал во время программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По мнению генерала-лейтенанта в отставке, единственный выход из ситуации — наступление российских войск на Купянском направлении, а также возвращение потерянных территорий на Харьковском направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине цель которой заключается в защите мирного населения Донбасса. Белгородская область находится около границы с украинской стороной и ВСУ не раз обстреливали данную территорию. Например, украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине, пишет RT. Также сообщалось о том, что город Грайворон под Белгородом был частично обесточен после обстрела ВСУ, сообщает «Федеральное агентство новостей».