В США назвали два условия для окончания конфликта на Украине

Экс-офицер разведки США заявил, что Запад должен прекратить поставлять Украине оружие

11 января 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

В США призвали перестать вооружать Киев для окончания конфликта на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Конфликт на Украине разрешится, когда Россия удалит «раковую опухоль», которой стала Украина в руках Запада, а также вынудит западные страны прекратить вооружать украинских военных. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Но на данном этапе не будет возможности для какого-либо вмешательства, пока рак, которым стала Украина, рак, созданный Западом, <…> Пока этот рак не будет иссечен и удален из общества навечно. И только Россия может сделать это. Никакого мирного урегулирования не будет», — заявил Риттер в блоке на YouTube-канале. По его мнению, на данный момент переговоры — это «наихудший из возможных вариантов действий».«Лучшее, на что можно надеяться, так это на то, чтобы заставить Запад прекратить вооружать Украину, заставить Запад отказаться от любых представлений о потенциальной победе Украины, заставить Запад принять необходимость смягчения уже нанесенного ущерба украинскому народу, признавая неизбежность российской победы и надеясь, что Россия остановится перед полным уничтожением украинского государства», — отметил он. Ранее The Washington Post сообщал, что затягивание конфликта на Украине способствует достижению целей президента России Владимира Путина, которые он поставил перед началом спецоперации. Если боевые действия не закончатся в 2023 году, то поддержка Киева западными странами уменьшится, а украинская экономика истощится, отмечает издание. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву военной помощью. Ранее президента Украины Владимира Зеленского назвали пешкой в руках Запада, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт на Украине разрешится, когда Россия удалит «раковую опухоль», которой стала Украина в руках Запада, а также вынудит западные страны прекратить вооружать украинских военных. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Но на данном этапе не будет возможности для какого-либо вмешательства, пока рак, которым стала Украина, рак, созданный Западом, <…> Пока этот рак не будет иссечен и удален из общества навечно. И только Россия может сделать это. Никакого мирного урегулирования не будет», — заявил Риттер в блоке на YouTube-канале. По его мнению, на данный момент переговоры — это «наихудший из возможных вариантов действий».«Лучшее, на что можно надеяться, так это на то, чтобы заставить Запад прекратить вооружать Украину, заставить Запад отказаться от любых представлений о потенциальной победе Украины, заставить Запад принять необходимость смягчения уже нанесенного ущерба украинскому народу, признавая неизбежность российской победы и надеясь, что Россия остановится перед полным уничтожением украинского государства», — отметил он. Ранее The Washington Post сообщал, что затягивание конфликта на Украине способствует достижению целей президента России Владимира Путина, которые он поставил перед началом спецоперации. Если боевые действия не закончатся в 2023 году, то поддержка Киева западными странами уменьшится, а украинская экономика истощится, отмечает издание. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву военной помощью. Ранее президента Украины Владимира Зеленского назвали пешкой в руках Запада, сообщает телеканал 360.