Затягивание конфликта на Украине способствует достижению целей президента России Владимира Путина, которые он поставил перед началом спецоперации. Если боевые действия не закончатся в 2023 году, то поддержка Киева западными странами уменьшится, а украинская экономика истощится. Об этом пишет The Washington Post.
«Если Киеву не удастся добиться значительного прорыва против укоренившейся и растущей российской силы, существует риск того, что военные действия превратятся в затяжной конфликт в пользу Путина», — передает издание слова члена Чикагского совета по глобальным делам Элизабет Шакелфорд. По мнению эксперта, если российско-украинский конфликт не завершится в 2023 году, то у российского президента сложится большое преимущество из-за угасающей поддержки Украины западными странами.
Своими опасениями по поводу того, что Украина не достигнет поставленных перед собой целей о «возвращении» территорий в 2023 году в разговоре с изданием поделился и председатель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович. «Я не думаю, что это будет год окончания конфликта, к сожалению», — сказал он, отметив риск неспособности Запада удовлетворить военные потребности Украины в ходе конфликта.
По словам аналитика, затягивание боевых действий только истощает украинскую экономику, что также способствует достижению целей Путина. «Правительству Украины придется содержать сотни тысяч военнослужащих вдоль примерно 600-мильной линии фронта, в то время как ее экономика продолжает рушиться, что в какой-то мере приближает путинскую цель», — добавил Альперович.
Ранее журналисты издания The American Conservative выступили с мнением, что вопрос о завершении конфликта на Украине имеют право решить США. Свою точку зрения они подтвердили большим объемом пожертвований и помощи, отправленной Киеву.
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Затягивание конфликта на Украине способствует достижению целей президента России Владимира Путина, которые он поставил перед началом спецоперации. Если боевые действия не закончатся в 2023 году, то поддержка Киева западными странами уменьшится, а украинская экономика истощится. Об этом пишет The Washington Post. «Если Киеву не удастся добиться значительного прорыва против укоренившейся и растущей российской силы, существует риск того, что военные действия превратятся в затяжной конфликт в пользу Путина», — передает издание слова члена Чикагского совета по глобальным делам Элизабет Шакелфорд. По мнению эксперта, если российско-украинский конфликт не завершится в 2023 году, то у российского президента сложится большое преимущество из-за угасающей поддержки Украины западными странами. Своими опасениями по поводу того, что Украина не достигнет поставленных перед собой целей о «возвращении» территорий в 2023 году в разговоре с изданием поделился и председатель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович. «Я не думаю, что это будет год окончания конфликта, к сожалению», — сказал он, отметив риск неспособности Запада удовлетворить военные потребности Украины в ходе конфликта. По словам аналитика, затягивание боевых действий только истощает украинскую экономику, что также способствует достижению целей Путина. «Правительству Украины придется содержать сотни тысяч военнослужащих вдоль примерно 600-мильной линии фронта, в то время как ее экономика продолжает рушиться, что в какой-то мере приближает путинскую цель», — добавил Альперович. Ранее журналисты издания The American Conservative выступили с мнением, что вопрос о завершении конфликта на Украине имеют право решить США. Свою точку зрения они подтвердили большим объемом пожертвований и помощи, отправленной Киеву.