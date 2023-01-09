WP: конфликт на Украине рискует обернуться в пользу Путина

09 января 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин добьется своих целей, если конфликт не завершится в 2023 году, пишет издание Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Затягивание конфликта на Украине способствует достижению целей президента России Владимира Путина, которые он поставил перед началом спецоперации. Если боевые действия не закончатся в 2023 году, то поддержка Киева западными странами уменьшится, а украинская экономика истощится. Об этом пишет The Washington Post. «Если Киеву не удастся добиться значительного прорыва против укоренившейся и растущей российской силы, существует риск того, что военные действия превратятся в затяжной конфликт в пользу Путина», — передает издание слова члена Чикагского совета по глобальным делам Элизабет Шакелфорд. По мнению эксперта, если российско-украинский конфликт не завершится в 2023 году, то у российского президента сложится большое преимущество из-за угасающей поддержки Украины западными странами. Своими опасениями по поводу того, что Украина не достигнет поставленных перед собой целей о «возвращении» территорий в 2023 году в разговоре с изданием поделился и председатель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович. «Я не думаю, что это будет год окончания конфликта, к сожалению», — сказал он, отметив риск неспособности Запада удовлетворить военные потребности Украины в ходе конфликта. По словам аналитика, затягивание боевых действий только истощает украинскую экономику, что также способствует достижению целей Путина. «Правительству Украины придется содержать сотни тысяч военнослужащих вдоль примерно 600-мильной линии фронта, в то время как ее экономика продолжает рушиться, что в какой-то мере приближает путинскую цель», — добавил Альперович. Ранее журналисты издания The American Conservative выступили с мнением, что вопрос о завершении конфликта на Украине имеют право решить США. Свою точку зрения они подтвердили большим объемом пожертвований и помощи, отправленной Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Затягивание конфликта на Украине способствует достижению целей президента России Владимира Путина, которые он поставил перед началом спецоперации. Если боевые действия не закончатся в 2023 году, то поддержка Киева западными странами уменьшится, а украинская экономика истощится. Об этом пишет The Washington Post. «Если Киеву не удастся добиться значительного прорыва против укоренившейся и растущей российской силы, существует риск того, что военные действия превратятся в затяжной конфликт в пользу Путина», — передает издание слова члена Чикагского совета по глобальным делам Элизабет Шакелфорд. По мнению эксперта, если российско-украинский конфликт не завершится в 2023 году, то у российского президента сложится большое преимущество из-за угасающей поддержки Украины западными странами. Своими опасениями по поводу того, что Украина не достигнет поставленных перед собой целей о «возвращении» территорий в 2023 году в разговоре с изданием поделился и председатель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович. «Я не думаю, что это будет год окончания конфликта, к сожалению», — сказал он, отметив риск неспособности Запада удовлетворить военные потребности Украины в ходе конфликта. По словам аналитика, затягивание боевых действий только истощает украинскую экономику, что также способствует достижению целей Путина. «Правительству Украины придется содержать сотни тысяч военнослужащих вдоль примерно 600-мильной линии фронта, в то время как ее экономика продолжает рушиться, что в какой-то мере приближает путинскую цель», — добавил Альперович. Ранее журналисты издания The American Conservative выступили с мнением, что вопрос о завершении конфликта на Украине имеют право решить США. Свою точку зрения они подтвердили большим объемом пожертвований и помощи, отправленной Киеву.