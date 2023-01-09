WP: конфликт на Украине рискует обернуться в пользу Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин добьется своих целей, если конфликт не завершится в 2023 году, пишет издание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Затягивание конфликта на Украине способствует достижению целей президента России Владимира Путина, которые он поставил перед началом спецоперации. Если боевые действия не закончатся в 2023 году, то поддержка Киева западными странами уменьшится, а украинская экономика истощится. Об этом пишет The Washington Post.

«Если Киеву не удастся добиться значительного прорыва против укоренившейся и растущей российской силы, существует риск того, что военные действия превратятся в затяжной конфликт в пользу Путина», — передает издание слова члена Чикагского совета по глобальным делам Элизабет Шакелфорд. По мнению эксперта, если российско-украинский конфликт не завершится в 2023 году, то у российского президента сложится большое преимущество из-за угасающей поддержки Украины западными странами.

Своими опасениями по поводу того, что Украина не достигнет поставленных перед собой целей о «возвращении» территорий в 2023 году в разговоре с изданием поделился и председатель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович. «Я не думаю, что это будет год окончания конфликта, к сожалению», — сказал он, отметив риск неспособности Запада удовлетворить военные потребности Украины в ходе конфликта.

По словам аналитика, затягивание боевых действий только истощает украинскую экономику, что также способствует достижению целей Путина. «Правительству Украины придется содержать сотни тысяч военнослужащих вдоль примерно 600-мильной линии фронта, в то время как ее экономика продолжает рушиться, что в какой-то мере приближает путинскую цель», — добавил Альперович.

Ранее журналисты издания The American Conservative выступили с мнением, что вопрос о завершении конфликта на Украине имеют право решить США. Свою точку зрения они подтвердили большим объемом пожертвований и помощи, отправленной Киеву.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Затягивание конфликта на Украине способствует достижению целей президента России Владимира Путина, которые он поставил перед началом спецоперации. Если боевые действия не закончатся в 2023 году, то поддержка Киева западными странами уменьшится, а украинская экономика истощится. Об этом пишет The Washington Post. «Если Киеву не удастся добиться значительного прорыва против укоренившейся и растущей российской силы, существует риск того, что военные действия превратятся в затяжной конфликт в пользу Путина», — передает издание слова члена Чикагского совета по глобальным делам Элизабет Шакелфорд. По мнению эксперта, если российско-украинский конфликт не завершится в 2023 году, то у российского президента сложится большое преимущество из-за угасающей поддержки Украины западными странами. Своими опасениями по поводу того, что Украина не достигнет поставленных перед собой целей о «возвращении» территорий в 2023 году в разговоре с изданием поделился и председатель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович. «Я не думаю, что это будет год окончания конфликта, к сожалению», — сказал он, отметив риск неспособности Запада удовлетворить военные потребности Украины в ходе конфликта. По словам аналитика, затягивание боевых действий только истощает украинскую экономику, что также способствует достижению целей Путина. «Правительству Украины придется содержать сотни тысяч военнослужащих вдоль примерно 600-мильной линии фронта, в то время как ее экономика продолжает рушиться, что в какой-то мере приближает путинскую цель», — добавил Альперович. Ранее журналисты издания The American Conservative выступили с мнением, что вопрос о завершении конфликта на Украине имеют право решить США. Свою точку зрения они подтвердили большим объемом пожертвований и помощи, отправленной Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...