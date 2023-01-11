Генерал Картаполов оценил вероятность увеличения мобилизационного резерва в РФ

Генерал Картаполов: обходиться только мобилизационным резервом не получится

11 января 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Мобилизационный резерв хорошо показал себя в ходе СВО, уточнил Андрей Картаполов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизационный резерв хорошо показал себя в ходе спецоперации на Украине, но полностью обходится им в ходе полноценных военных действий не получится. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов [возможных будущих] конфликтов», — пояснил Картаполов. Его слова приводит РБК. Генерал-полковник подчеркнул, что в случае полномасштабной войны обходиться только резервом не получится. 7 января член комитета по обороне Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев говорил, что необходимо увеличивать мобилизационный резерв. Но также Гурулев заявлял, что проведение повторной частичной мобилизации не будет эффективной в ближайшие полгода. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Также с 21 сентября в России проходила частичная мобилизация, целью которой было набрать 300 тысяч человек.

Мобилизационный резерв хорошо показал себя в ходе спецоперации на Украине, но полностью обходится им в ходе полноценных военных действий не получится. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов [возможных будущих] конфликтов», — пояснил Картаполов. Его слова приводит РБК. Генерал-полковник подчеркнул, что в случае полномасштабной войны обходиться только резервом не получится. 7 января член комитета по обороне Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев говорил, что необходимо увеличивать мобилизационный резерв. Но также Гурулев заявлял, что проведение повторной частичной мобилизации не будет эффективной в ближайшие полгода. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Также с 21 сентября в России проходила частичная мобилизация, целью которой было набрать 300 тысяч человек.