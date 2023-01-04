Депутат Госдумы Гурулев не увидел пользы от новой мобилизации раньше лета

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Предпосылок для второй волны мобилизации сейчас нет, заявил Андрей Гурулев Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Проведение второй волны мобилизации в России в ближайшие полгода не будет эффективным. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев.

«Мое мнение — в ближайшие полгода это [вторая волна мобилизации] просто неэффективно делать», — заявил Андрей Гурулев. Его слова приводит «Чита.Ру».

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планировалось набрать 300 тысяч резервистов с наличием боевого опыта. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизационных мероприятий в стране, сообщает «Царьград». Военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что второй этап мобилизации в РФ может начаться лишь в случае критической обстановки на фронте или на границе, пишет MK.RU.

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Проведение второй волны мобилизации в России в ближайшие полгода не будет эффективным. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев. «Мое мнение — в ближайшие полгода это [вторая волна мобилизации] просто неэффективно делать», — заявил Андрей Гурулев. Его слова приводит «Чита.Ру». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планировалось набрать 300 тысяч резервистов с наличием боевого опыта. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизационных мероприятий в стране, сообщает «Царьград». Военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что второй этап мобилизации в РФ может начаться лишь в случае критической обстановки на фронте или на границе, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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