Руководство школы Челябинска наказали за поборы с родителей

Рабочие тетради в школе № 104 закупались за счет родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске руководство муниципальной школы № 104 наказали за поборы с родителей, на чьи средства закупались школьные тетради. Нарушения в образовательном учреждении выявили после жалобы одного из родителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Протоколы родительских собраний выявили, что рабочие тетради закупаются за счет родителей. Директору школы по результатам прокурорской проверки внесено представление и нарушения устранены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Директор образовательной организации привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование)», — заявили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Челябинска начала проверку после жалобы жителя о нарушении прав учеников СОШ № 104 на бесплатное образование. Выяснилось, что рабочие тетради не были включены в перечень обязательной литературы и учебных пособий. Вместе с тем, домашние задания выполнялись учениками по рабочим тетрадям, о чем свидетельствуют записи в системе АИС «Образование».