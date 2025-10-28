В Челябинске проверили готовность подрядчиков к уборке снега в Западном и Пригородном

Подрядчик, отвечающий за уборку снега в Западном и Пригородном, к зиме готов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор Центрального района Челябинска проверил готовность подрядных организаций к зимней уборке улиц в присоединенных к городу поселках Западный и Пригородный, а также поселках Шершни и Сосновка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее потребовал от руководителей районов проверить готовность подрядчиков к предстоящему снегопаду.

«Прокурор Центрального района Челябинска совместно с главой администрации района провел проверку готовности подрядных организаций, отвечающих за зимнюю уборку. [Были проверены подрядчики, работающие] на присоединенных к городу Челябинску территориях поселков Западный и Пригородный, а также за уборку дорог в поселках Шершни и Сосновка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Проверяющие оценили укомплектованность парка специализированной техникой, а также наличие и качество противогололедных материалов. Также проверили готовность диспетчерских служб и график дежурств бригад.

Как показала проверка, подрядчики готовы к осенне-зимнему сезону. Но прокурор района еще раз напомнил им об административной и уголовной ответственности за плохое содержание дорог. Глава района назвал штрафы за невыполнение условий договоров на уборку дорог. «Прокуратура района продолжает мониторинг ситуации с готовностью дорожного хозяйства к зиме», — добавили в ведомстве.