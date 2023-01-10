Челябинскому экс-губернатору не вернут 37 млн рублей за недостроенную баню

Почти 40 млн рублей Бориса Дубровского получат кредиторы его компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский не смог отстоять за собой 37 млн рублей, перечисленные подконтрольному его семье ПО «Монтажник» в счет постройки бани. Это следует из картотеки судебных дел.

«Определение Арбитражного суда Челябинской области от 22 июля 2022 года и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2022 года по тому же делу оставить без изменения. Кассационные жалобы Дубровского Бориса Александровича, ЗАО «ПКФ «Сатурн-2001» и конкурсного управляющего АО «Производственное объединение Монтажник» Соломка Елены Андреевны — без удовлетворения. Отменить приостановление исполнения обжалуемых судебных актов, принятое определением Арбитражного суда Уральского округа от 30 ноября 2022 года по настоящему делу», — говорится в постановлении Арбитража Уральского округа (есть в распоряжении URA.RU).

В 2019—2020 года Дубровский перечислил аффилированному с его семьей ПО «ПО Монтажник» более 135 млн рублей. За эти деньги, согласно договору, предполагалось спроектировать и построить банный комплекс с бассейном, зонами отдыха, террасой и спортзалом площадью общей площадью 458 кв. метров в магнитогорском поселке Хуторки, где прописан Дубровский. Там же нужно было отремонтировать крышу коттеджа, а реконструировать предполагалось жилой дом в деревне Якты-Куль в Башкирии.

В ходе разбирательств, начатых по инициативе внешнего управляющего обанкротившегося «Монтажника» Елены Соломки, суд счел, что договоры подряда заключались без намерения их исполнять — ради текущего финансирования «Монтажника». К началу банкротства компании часть денег экс-чиновник успел вернуть, после чего и возник спор об оставшихся 37 млн рублей.

ПО «Монтажник» семья экс-губернатора приобрела в 2018 году. В 2020 году фирма, успевшая освоить несколько миллиардов рублей областного бюджета на незаконченном строительстве конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, обанкротилась. Экс-директора Алексея Павлюка отправили в тюрьму, перед этим он обвинил в крахе фирмы Дубровских. Сын экс-губернатора Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» признан банкротом. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.