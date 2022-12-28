Недостроенный конгресс-холл Бориса Дубровского собрались вернуть к жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утвердили новый проект общественно-делового центра Конгресс-холл «Крылья», который начали строить в преддверии саммитов ШОС и БРИКС на реке Миасс. Облик здания был скорректирован, проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра.

«Одобрена проектная документация по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговая и Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска. Этап 3. Положительное заключение», — говорится на сайте.

В Конгресс-холле можно будет проводить деловые встречи и переговоры, организовывать гостиницы для временного пребывания гостей комплекса. Также проект предусматривает проведение зрелищных мероприятий и выставок.

Общественно-деловой центр (ОДЦ) с функцией конгресс-холла сейчас находится на третьем этапе строительства. Он включает в себя подготовку строительной площадки, земляные и фундаментные работы. Возведением объекта занимается хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Учредителями компании являются минимущества Челябинской области, Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки, а также Виталий Передерий, который является генеральным директором компании.

Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на обоих берегах реки Миасс должен был стать главной площадкой саммитов. Строило его связанное с экс-губернатором Борисом Дубровским ПО «Монтажник», обещая закончить к лету 2020 года. В ходе строительства оцененный в 9 млрд рублей проект подорожал вдвое, а завершить его в срок оказалось невозможно. После этого конгресс-холл переименовали в общественно-деловой центр, а затем и заморозили проект, возбудив уголовное дело.

Долги «Монтажника» оценивают от 1 до 2 млрд рублей, кредиторы пытаются получить их с разорившейся фирмы через суд. Сын бывшего главы области, участвовавший в проекте, добился признания себя банкротом. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк осужден на 4 года колонии по четырем статьям УК РФ. Судьбу циклопического недостроя пытались решить неоднократно. В том числе, предполагалось создать там Дворец бракосочетаний и концертный зал.

Скрин: сайт Единого государственного реестра

Гигантская стройка замерла несколько лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU