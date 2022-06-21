В Башкирии начался суд из-за бани челябинского экс-губернатора

В деле о банкротстве актива семьи экс-губернатора Бориса Дубровского появилась уже вторая баня (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского компания «Монтажник» через суд требует узаконить баню в Башкортостане. Соответствующий иск подан к администрации Абзелиловского района республики, следует из базы судебных дел.

«Арбитражный суд Республики Башкортостан, рассмотрев исковое заявление Акционерного общества „ПО ‚Монтажник‘ к администрации Абзелиловского района о признании права собственности на недвижимое имущество: здание бани площадью 70,4 кв. метра, установил: представленные документы достаточны для проведения предварительного судебного заседания. Суд определил: исковое заявление Акционерного общества ‚ПО ‚Монтажник‘ принять, возбудить производство по делу“, — говорится в определении республиканского арбитража (есть в распоряжении URA.RU).

По имеющейся информации, сам Дубровский находится за пределами РФ. Его представители ход судебных процессов, связанных с обанкротившейся фирмой «Монтажник», не комментируют. Администрация района также была на момент подготовки новости недоступна для комментариев.

Это уже второй процесс, в котором «всплывают» бани экс-губернатора. В феврале 2021 года кредитор ПО «Монтажник» сообщил суду, что Дубровский переуступил ему требования к фирме, с которой заключил договор на 1 млн долларов на строительство двухэтажной бани. Банный комплекс, который предполагалось возвести на участке площадью 360 кв. метров, включал бассейн, зоны отдыха, террасу и спортзал. В ходе разбирательства суд признал бывшего главу Челябинской области аффилированным «Монтажнику», от которого кредиторы требуют порядка 2 млрд рублей. Сейчас на счетах Дубровского по требованию конкурсного управляющего заблокировано порядка 100 млн рублей.

Дубровские приобрели «Монтажник» в 2018 году. Фирма возводила в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на 2020 год. После освоения нескольких миллиардов рублей из казны региона, строку заморозили и возбудили уголовное дело. Экс-гендиректора фирмы Алексея Павлюка судят по семи статьям УК РФ, он обвиняет в крахе успешной компании работодателей.

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