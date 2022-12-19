Топ-менеджера челябинского экс-губернатора отправили за решетку

Топ-менеджера челябинского экс-губернатора отправили за решетку на четыре года

20 декабря 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Амбициозный молодой управленец Алексей Павлюк оказался мошенником и растратчиком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Алексей Павлюк, руководивший главным активом семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — ПО «Монтажник», — проведет четыре года в колонии общего режима. Также признанному судом мошенником топ-менеджеру предстоит выплатить компании более 16 млн рублей, сообщили URA.RU 20 декабря в прокуратуре региона. «Экс-директор признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Правобережный суд Магнитогорска суда приговорил его к четырем годам в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Также суд удовлетворил иск «Монтажника» о взыскании с Павлюка компенсации ущерба в размере свыше 12,6 млн рублей. Для этого сохранен арест на недвижимость подсудимого в Москве. В ходе заседания было установлено, что с ноября 2019 года по июль 2020 года Павлюк заключил ряд заведомо невыгодных для «Монтажника» договоров, заплатив за ненужные услуги более 12,6 млн рублей. В 2020 году он, под видом оплаты общежития для строителей, оплатил со счета предприятия свыше 2,6 млн рублей за арендованную в личных целях квартиру в Москве. В том же году Павлюк присвоил 950 тыс. рублей, возвращенных предприятию наличными в счет неоказанной услуги. И, наконец, с декабря 2020 года по февраль 2021 года, выступая ответчиком по иску банка и не желая возвращать 190 млн рублей, представил суду в Костроме подложный документ. «Монтажник» после покупки семьей Дубровского должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили несколько миллиардов рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы требуют с компании порядка 2 млрд рублей. Павлюк обвинил в развале компании Дубровского-старшего и его сына Александра. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ, сам экс-губернатор, по имеющейся информации, уже давно проживает за границей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алексей Павлюк, руководивший главным активом семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — ПО «Монтажник», — проведет четыре года в колонии общего режима. Также признанному судом мошенником топ-менеджеру предстоит выплатить компании более 16 млн рублей, сообщили URA.RU 20 декабря в прокуратуре региона. «Экс-директор признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Правобережный суд Магнитогорска суда приговорил его к четырем годам в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Также суд удовлетворил иск «Монтажника» о взыскании с Павлюка компенсации ущерба в размере свыше 12,6 млн рублей. Для этого сохранен арест на недвижимость подсудимого в Москве. В ходе заседания было установлено, что с ноября 2019 года по июль 2020 года Павлюк заключил ряд заведомо невыгодных для «Монтажника» договоров, заплатив за ненужные услуги более 12,6 млн рублей. В 2020 году он, под видом оплаты общежития для строителей, оплатил со счета предприятия свыше 2,6 млн рублей за арендованную в личных целях квартиру в Москве. В том же году Павлюк присвоил 950 тыс. рублей, возвращенных предприятию наличными в счет неоказанной услуги. И, наконец, с декабря 2020 года по февраль 2021 года, выступая ответчиком по иску банка и не желая возвращать 190 млн рублей, представил суду в Костроме подложный документ. «Монтажник» после покупки семьей Дубровского должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили несколько миллиардов рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы требуют с компании порядка 2 млрд рублей. Павлюк обвинил в развале компании Дубровского-старшего и его сына Александра. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ, сам экс-губернатор, по имеющейся информации, уже давно проживает за границей.